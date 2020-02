Trpišovský doufá, že v kádru Slavie už žádný pohyb nenastane

Algarve (Portugalsko) - Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský už před startem jarní části neočekává žádný velký pohyb v hráčském kádru. Pražané se pouze výhledově poohlížejí po defenzivním hráči, neboť za poslední půlrok přišli o opory Tomáše Součka s Alexem Králem a navíc se jim zranil Ladislav Takács.

"Přestupové okno se uzavírá až 22. února. Já doufám, že už k žádnému pohybu nedojde. Říkal jsem, že by k němu mohlo dojít jedině v případě nějakého zranění na postu, kde nemáme hodně hráčů," řekl Trpišovský pro klubovou televizi po úterní výhře 3:1 nad Valerengou Oslo v přípravě na soustředění v Portugalsku.

"Rozhlížíme se i v zahraničí s tím, že bychom možná někoho rádi v létě přivedli, ale to je složité. Určitě bychom se nebránili příchodu hráče, který má defenzivní práci v krvi. Naši hráči jsou hodně ofenzivní, v poslední době jsme navíc přišli o Alexe Krále, Tomáše Součka. Tihle hráči nám chybí. Kdyby se objevil takový hráč, který by splňoval požadované parametry, tak by doplnění kádru připadalo v úvahu," dodal Trpišovský.

Mrzí ho, že kvůli zranění bude na pár týdnů mimo hru Takács, na kterého Slavia v zimě uplatnila opci poté, co hráč v týmu na podzim hostoval. "Laco je bohužel pro nás taková čára přes rozpočet. Je to jediný hráč, který je zraněný a v tuhle chvíli netrénuje. Nebude pravděpodobně první dvě kola dispozici," uvedl Trpišovský.

Lídr české ligy si ve čtvrtém přípravném utkání připsal první výhru. "Museli jsme si vyříkat všechny tři minulé zápasy. Teď to bylo první utkání, které jsme dobře odpracovali a ve kterém jsme se vrátili k pojetí fotbalu, které chceme praktikovat. Byl to odmakaný zápas se spoustou technických nepřesností. Běžecká a soubojová práce hráčů byla ale na mnohem vyšší úrovni, hra byla také daleko organizovanější," mínil Trpišovský.

Proti Valerenze debutovala nová posila stoper David Zima, který nastoupil na pozici defenzivního záložníka. "Davidovi jsme dali GPS vestu a chtěli jsme zjistit, jak na tom je. Dali jsme ho na pozici defenzivního záložníka, je to jedna z variant. Odešel nám Suk (Souček), Laco nebude první dvě kola a stejně tak Oscar kvůli kartám. Šestku nemáme, a proto jsme tam nechali zahrát i Lukáše Červa, který je pro nás v tuhle chvíli jediný klasický štítový hráč, kterého máme. Bude záležet na soupeři, ale pro první dvě utkání hledáme hráče pro tenhle post," prohlásil Trpišovský.

Slavii ještě v přípravě čekají dva zápasy - jeden v pátek a druhý v sobotu. "Na postech máme víceméně jasno. Je pravda, že někteří hráči nedosahují na svých postech výkonnosti, na které byli vloni, a naopak se na ně tlačí další hráči. To ale vyřešíme," řekl trenér.

Zdůraznil, že Slavia potřebuje především vyřešit situaci na postech, odkud hráči odešli. "To bude největší oříšek - výšková kapacita týmu a první rozehrávka, která je hodně citlivá. I proti Valerenze bylo vidět, že nám to někdy drhne. Musíme zvolit vhodné řešení, než se nám uzdraví Laco a odkartuje Oscar, který vypadá skvěle," dodal Trpišovský.