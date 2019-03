Praha - Trenér Jindřich Trpišovský věří, že fotbalisté pražské Slavie podají ve čtvrteční domácí odvetě osmifinále Evropské ligy se Sevillou ještě lepší výkon než při remíze 2:2 v úvodním duelu před týdnem. Jeho svěřenci se podle něj musejí vyvarovat chyb, které udělali v prvním vzájemném souboji. Nespoléhá na to, že Pražanům stačí k postupu i remíza 0:0 nebo 1:1.

"Očekávám podobný zápas jako v Seville. Doufám v ještě lepší výkon od nás, protože tam byla spousta chyb. Pokud bychom je měli zopakovat i tady doma, bylo by to trestuhodné. Náš výkon tam byl statečný, solidní, ale na druhou stranu víme, že jsme schopni zahrát ještě líp. To bude klíč k zítřejšímu utkání," řekl Trpišovský na tiskové konferenci.

Pražané podle něj rozhodně nebudou bránit výsledek. "Samozřejmě musíme hrát stoprocentně dozadu, ani to jinak s takovým týmem jako Sevilla nejde. Ale myslet si, že s nimi ubráníme 0:0, to jen tak nejde," prohlásil Trpišovský.

"Největší síla Sevilly je v ofenzivě, stačí se podívat na statistiky jejich ofenzivních hráčů. Pro nás to znamená minimalizovat chyby v defenzivě, které jsme tam předvedli v druhém poločase. I když si troufnu říct, že ty šance byly po našich ztrátách míče. Ale zase potřebujeme zůstat dostatečně aktivní, abychom se nedostali pod nějaký velký tlak a Sevilla neměla velké držení míče. Oni si pak skulinky v obraně dokážou najít," upozornil slávistický kouč.

Jeho celek v této sezoně Evropské ligy doma ve všech čtyřech utkáních udržel čisté konto a v kvalifikaci Ligy mistrů s Dynamem Kyjev remizoval 1:1. Všechny tyto výsledky by stačily k postupu.

"Spíš mě to straší, vždy ta série může skončit. Většinou ty série končí v nejnevhodnější dobu. Na druhou stranu jestli soupeři za ta tři utkání v základní skupině měli jednu střelu, tak to bylo hodně. Ale Genk pak měl tři gólovky, ve kterých nás podržel Ondra Kolář. Bude rozhodující nedělat chyby v rozehrávce, musíme to oproti prvnímu zápasu třeba trochu zjednodušit," podotkl Trpišovský.

Sevilla v generálce ve španělské lize zvítězila 5:2 nad San Sebastianem a hattrickem se blýskl útočník Wissam Ben Yedder. "My o jeho kvalitách věděli už předtím, bylo to hned vidět v první minutě našeho zápasu, kdy se dostal do šance a proměnil ji. Pro něj je dát gól ze šance asi tak stejné, jako pro nás otevřít auto. Stejná samozřejmost. San Sebastian ho pustil do tří šancí a on dal tři góly. My ho pustili do jedné a on jednu proměnil," řekl Trpišovský.

V odvetě bude kvůli kartám postrádat pravého beka Vladimíra Coufala. Zastoupit by ho mohl Michal Frydrych, který byl v neděli u všech čtyř gólů při ligové výhře 4:0 nad Ostravou. "Michal nám zamotal hlavu hodně. Máme čtyři varianty. Která to bude, už máme jasno. Vybrali jsme tu, které věříme, že bude nejsprávnější. Bude to zase trochu jiné utkání než s Baníkem a typologicky jiní protihráči," řekl Trpišovský.