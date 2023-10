Trpišovský: Chceme začít novou éru s Tiraspolem, Šeriff není outsider skupiny

Praha - Když před 14 lety fotbalisté Slavie po inkasované brance v nastavení nečekaně vypadli s Tiraspolem z kvalifikace Ligy mistrů, jejich nynější trenér Jindřich Trpišovský seděl v Edenu na jižní tribuně, pod níž padl rozhodující gól. Čtvrteční zápas Evropské ligy s Šeriffem osobně jako možnost odplaty nevnímá a chce s mužstvem začít úspěšnější éru vzájemných soubojů. Na tiskové konferenci také uvedl, že utkání nebere jako klíčové v boji o postup a že chystá změny v sestavě.

Slávisté v létě 2009 po venkovní bezbrankové remíze v Tiraspolu vedli v odvetě v Edenu 1:0 a mířili za postupem, ale Šeriff v nastavení srovnal a díky tehdejšímu pravidlu o gólech na hřišti soupeře pražského favorita vyřadil.

"V té době jsem chodil do práce. Takže pravděpodobně jsem měl dopolední směnu, abych mohl odpoledne na fotbal. Tenkrát jsem působil na Xaverově jako trenér dorostu. (Obránce) Matej Krajčík mi sháněl lístky, jinak bych se sem nedostal," řekl Trpišovský.

"Seděl jsem jako fanoušek na jižní tribuně, kam tehdy padl gól, takže jsem byl zklamaný. Měl jsem to přímo z první ruky, dobře si tu poslední minutu pamatuji. Ale jinak jsem s tím neměl nic společného. Chceme začít novou éru a vzpomínat na Tiraspol jinak," doplnil slávistický kouč.

Jeho svěřenci před 14 dny zvítězili v Ženevě nad Servette 2:0 a případnou výhrou nad Tiraspolem mohou udělat velký krok k postupu. "Takhle na to nekoukáme, každé utkání bereme zvlášť. Teď máme doma Tiraspol a bez ohledu na to, jaké je pořadí zápasů, chceme podat co nejlepší výkon a vyhrát. Jaký to bude mít dopad na tabulku, na to koukat nebudeme," prohlásil Trpišovský.

Moldavský suverén, který vloni po dvou porážkách 1:2 vypadl ve 3. předkole Ligy mistrů s Plzní, na úvod skupiny prohrál s AS Řím 1:2. "Je to úplně jiný tým, než který minulý rok hrál s Plzní. V sestavě zůstal jediný hráč - stoper Kiki. Tým je hodně doplněný o Jihoameričany a jiné zahraniční hráče. Z toho, co jsem viděl proti AS Řím, bych rozhodně netvrdil, že je Tiraspol outsider skupiny. Moc se mi líbil, bylo to vyrovnané utkání," poznamenal Trpišovský.

"Jsou velice zajímaví s míčem. Hráči jsou hodně v pohybu, věří si, jsou kombinačně zdatní. Na hrotu mají dva typologicky rozdílné silné útočníky, kteří dokáží podržet míč i kvalitně zakončit. K tomu silný tvůrce hry Talal. Je to hodně technický a sebevědomý tým. Myslím, že v nadcházejících zápasech přesvědčí o tom, že nejsou outsider," doplnil Trpišovský.

Jeho svěřenci se v minulých zápasech trápili ve finální fázi a v posledních třech kolech české ligy dali jen dva góly z penalt. V neděli v Teplicích remizovali 0:0 a gólově naprázdno vyšli poprvé od března.

"Potřebujeme zlepšit hru v boxu, musíme být efektivní. Zápas bude náročný, budeme chtít po hráčích maximální aktivitu, velkou náběhovost, presink a dostupování. Hráči se protočí, budeme chtít v průběhu zápasu variovat, mít další možnosti. O sestavě máme jasno. Nějaké drobné změny jsou vždy a budou i zítra. Třeba i s ohledem na poslední výkony nebo momentální formu," řekl Trpišovský.