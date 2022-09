Trpišovský: Čekám ofenzivní zápas, běhání a brejky by měly hrát v náš prospěch

Sivas (Turecko) - Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský očekává ve čtvrtečním úvodním utkání skupiny Evropské konferenční ligy v Sivasu otevřenější partii a více šancí na obou stranách než v předkolech. Soupeř je podle něj silný v útočné fázi, ale věří, že běhání a brejkové situace budou hrát ve prospěch jeho svěřenců.

Slávisté přešli v kvalifikaci přes tři týmy, v závěrečném předkole vyřadili po prodloužení Čenstochovou. "Kdybych si měl tipnout, tak ten zápas bude hodně ofenzivní a bude dost šancí. Stoprocentně to bude otevřenější než proti Rakówu. Sivasspor je proti Rakówu úplně odlišný tým. Doufám, že to bude podobný zápas jako na Slovácku, akorát s více góly," citoval klubový web z tiskové konference Trpišovského, jehož svěřenci v neděli v lize remizovali se Slováckem 1:1.

"My se určitě budeme chtít hodně tlačit dopředu. Doufám, že z nás po kvalifikaci spadne pocit zodpovědnosti. V kvalifikaci nás mohl jeden gól vyřadit, hodně to určuje ráz zápasu. Tady (ve skupině) na to je šest zápasů. Věřím, že do ofenzivy předvedeme naši sílu a chuť z posledních zápasů. Snad to potvrdíme," přál si Trpišovský.

Sivasspor se v úvodu sezony trápí a v dosavadních osmi zápasech ještě nezvítězil. "Je to klub, který je silný v útočné fázi. Má na stranách šikovné hráče, kteří se vyžívají v situacích jeden na jednoho. Hlavně Gradel, ale i Yatabaré, který sice už má svůj věk, ale za poslední tři sezony dal přes 30 gólů. Je to nevyzpytatelný hráč. V útoku je pak James, takže pokud jde do vápna centr z jejich levé strany, jsou tam dva vysocí hráči v pokutovém území. Navíc udělali Musu," připomněl Trpišovský nejnovější posilu.

"Jsou ale zranitelnější v defenzivě. Je vidět, že tým je zkušený, složený spíše ze starších hráčů. Je to technické mužstvo, je rádo, když má míč na noze. Dokáže s ním být silné, na druhé straně běžecké věci a brejkové situace by měly hrát v náš prospěch," mínil Trpišovský.

Finále Konferenční ligy bude v příštím roce hostit stadion Slavie v Edenu. "Aby hrál český tým finále evropských pohárů, je velký sen. Je to věc, která se běžně nevstává. Cesta je daleká, my jsme hráli třikrát čtvrtfinále evropských pohárů. Víme, jak je vůbec těžké postoupit do skupiny, pak také dostat se ze skupiny a do dalších kol. Vloni jsme tomu byli nejblíže, byli jsme jeden zápas od semifinále, což už beru, že to je pro český tým úspěch," uvedl Trpišovský.

"Finále v Edenu by bylo speciální motivací, kdybychom postoupili ze skupiny a poté prošli dalšími fázemi. Bylo by to krásné. Je vůbec skvělé, že to bude v Česku. Pro klub je to velká událost, pomůže to zlepšení infrastruktury stadionu. První krok postup do skupiny se nám podařil. Dalších kroků je pak hodně. Teď myslíme na to, abychom hlavně zvládli skupinu. Chceme potvrdit naše kvality a postoupit do jarní části," doplnil šestačtyřicetiletý trenér.