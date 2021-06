Trpišovský byl z výkonu svého svěřence ze Slavie Holeše proti Nizozemcům dojatý

Aigen (Rakousko) - Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský byl z výkonu svého svěřence Tomáše Holeše v nedělním osmifinále mistrovství Evropy proti Nizozemsku až dojatý. Právě kouč červenobílých osmadvacetiletého hráče před více než rokem přeškolil z pozice krajního obránce na post defenzivního záložníka, na němž nyní na šampionátu září. Trpišovský je nadšený i z povedených výkonů dalšího slávisty, křídelníka Lukáše Masopusta.

Holeš proti Nizozemsku vítězným gólem a asistencí zařídil českému celku nečekanou výhru 2:0. "Z Tomáše mám speciálně obrovskou radost, protože se přesouval na post, kde dnes hraje i v reprezentaci a sehrál proti Nizozemsku klíčovou roli. Nejenom gólem a asistencí, ale celkovým výkonem. Hrál proti němu De Jong z Barcelony a Tomáš ho v zápase předčil a byl pro tým prospěšnější. Je to pro něj skvělá vizitka. Z jeho výkonu jsem byl nadšený i trochu dojatý," řekl Trpišovský při on-line rozhovoru z Rakouska, kde má Slavia soustředění.

"Možná se ten jeho přesun dostal ještě dál, než jsme oba doufali. Je škoda, že na tom postu nebyl dřív. Říkal jsem mu, že kdyby tam začal hrát ve 20 letech, už by byl v Premier League jako Suk (Tomáš Souček)," dodal Trpišovský.

Právě po odchodu Součka vloni v lednu Slavia hledala na jeho post náhradu. "Po Tomášovi zůstala velká díra. V tu dobu jsme seděli čtyři pět hodin u videa a hledali náhradu za Tomáše Součka. Nikoho se ale nepodařilo přivést. Zkoušeli jsme tam tehdy různé varianty, různé hráče. Přišel covid, tříměsíční pauza a tam už jsme se napevno rozhodli pro Holiho," líčil Trpišovský.

"Zavolal jsem si ho, řekl mu, že ho tam vidím a vyzkoušíme ho. Pracovali jsme na tom celou covidovou pauzu. Seděli s ním u videí, pouštěli si zápasy Tomáše Součka a koukali na každý jeho pohyb. Holi je hodně učenlivý a pracovitý. Ze začátku byl hodně překvapený a říkal, že je v nějakém věku a je to pro něj velký skok z lajny doprostřed. Tak jsem mu říkal, že (bývalý německý kapitán Philipp) Lahm se taky zvládnul přesunout z beka doprostřed a on dnes píše podobný příběh," dodal Trpišovský.

Holeš si na novou roli rychle zvykl. "Dnes je to rok a čtvrt. Není to jen Euro, ale i zápasy s Arsenalem, Leicesterem a Rangers, které on zvládnul. Mám z toho velkou radost, zvládl to za extrémně krátkou dobu," pochvaloval si Trpišovský. "Myslím si, že situace u druhého gólu proti Nizozemsku ho hodně charakterizuje. Byl to v podstatě ztracený balon, šel by tam asi jeden hráč z 10 nebo 20 a on tam šel. Udělal krásný gól," připomněl Holešův sprint do vápna a asistenci.

Na Euru se daří i dalšímu slávistovi Masopustovi. "Myslím, že Lukášovi prospělo to, že si zvykl na velký klub. On je typ atletického hráče, a když hrál některé zápasy pravidelně, bylo to na něm znát. Na jaře nebyl přetížený, zatímco u spousty hráčů na Euru je vidět, že za sebou mají dlouhou sezonu. U Lukáše hraje velkou roli sebevědomí. Má dobré dispozice a přínos pro tým, ale u něj je to o hlavě. Navíc obnovil spolupráci s Vláďou Coufalem a já si myslím, že ta pravá strana hraje skvěle. Je asi nejnebezpečnější z týmu," řekl Trpišovský.

Na Euru ho nadchly pondělní zápasy osmifinále: výhra Španělska 5:3 v prodloužení nad Chorvatskem a postup Švýcarska na penalty s Francií po předchozí remíze 3:3. "Přišlo mi, že ve skupinách bylo na hráčích znát, že mají odehranou sezonu, pak měli pauzu a šli zase do zápasu. Takže byli trošku nerozehraní, jako kdyby vypadli z tempa. Naopak v play off jsou skvělé zápasy. Včera to byla lahůdka, oba zápasy. To už ani nebyl fotbal, to bylo umění na nejvyšší úrovni. Je to prostě nádhera se na ty zápasy a individuální výkony koukat. Je to moderní fotbal se vším všudy, góly, ofenzivní hráči, všechny týmy chtějí hrát nahoru," řekl Trpišovský.

"Samozřejmě vždy někdo upoutá individuálními výkony. Je mi líto, že vypadli Portugalci, na které jsem se rád díval. Ať už to byl Jota, Ronaldo, Renato Sanches, Silva, Fernandes. Francouzi Benzema, Mbappé, Pogba, Kimpembe jedou domů a naši kluci pokračují na šampionátu. To je skvělá vizitka pro český fotbal, kterou potřebujeme. Potřebujeme celkově fotbal v Česku zvednout, abychom udrželi klubovou a reprezentační úroveň," dodal Trpišovský.