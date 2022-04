Trpišovský byl šťastný, že Slavia udržela první místo a může těžit z výhod

Praha - Fotbalisté Slavie si vítězstvím 3:0 nad Zlínem pojistili triumf v základní části první ligy a trenér Jindřich Trpišovský byl rád, že obhájce titulů z minulých tří let může v nadstavbě těžit z vydobytých výhod. Pražané budou hrát tři z pěti zápasů doma a hlavně přivítají v Edenu největší konkurenty druhý tým tabulky Plzeň i třetí Spartu. Do nadstavby vstoupí červenobílí v neděli proti Hradci Králové v jeho azylu v Mladé Boleslavi.

"Pro nás bylo důležité to dnes zvládnout, potvrdit první místo a mít všechny výhody, které dává. To, že budeme hrát tři zápasy doma a dva venku. Nejdůležitější je, že když jste první, tak to znamená, že máte nějaký náskok, což je dnes bod. V těch posledních kolech je to hodně rozhodující faktor. Důležitost je obrovská už kvůli psychické stránce," řekl Trpišovský na tiskové konferenci.

Před třemi lety šla Slavia do nadstavby s náskokem čtyř bodů na druhou Plzeň, předloni měla na stejného soupeře k dobru ještě o dva body více. Vloni se nadstavba nehrála a červenobílí ovládli soutěž o 12 bodů před Spartou. Tentokrát je zaděláno na dramatický závěr ligy, Plzeň je jen o bod zpět. Třetí Sparta vstoupí do nadstavby se ztrátou sedmi bodů na Slavii, Trpišovský ale ani ji v boji o titul neopomíjí.

"Samozřejmě ještě uvidíme. Je to pět zápasů a 15 bodů. Týmy hrajou mezi sebou a bude to pět těžkých zápasů pro každého. Nechci nikoho odepisovat, Sparta už měla větší ztrátu než teď a dokázala se do toho boje vrátit. První dva týmy mají výchozí pozici velmi dobrou, ale kdyby Sparta zvládla všech pět zápasů vítězně, tak se tam klidně může dotáhnout. Furt to bude velký boj, ale ten bodový rozestup je pro nás a pro Plzeň oproti Spartě hodně výhodný," uvedl.

V dnešním posledním kole základní části byly ve hře o šesté místo vedle Hradce Králové také Mladá Boleslav a Liberec. Slávistický kouč sledoval soupeře pro nedělní úvodní zápas nadstavby spíše z hlediska podmínek, které vzájemný zápas přinese.

"Spíš jsme to brali, jaký je tam stav hrací plochy. Jsou to dobré týmy, zápasy venku jsou nepříjemné a víme, jak zápas v Liberec vypadá. Byl pro mě nepříjemný, ale zase ho mám rád a fandím mu v každém zápase. Víme, jakým tam terén je a moc se od té doby nezlepšil, takže to byl jediný důvod, proč ne Liberec. Jinak si v nadstavbě těžko vybírat," řekl.

"Beru jako fakt, že tam je Hradec, ale nevyberete si. Je tam skvělý trenér (Miroslav Koubek). I když zápas se nám tam minule povedl, ale spíš výsledkově, ne moc výkonově. Je to nepříjemný soupeř, je v šestce je hodně oprávněně a i v pohár došel daleko," doplnil Trpišovský.

Zisk čtvrtého titulu za sebou je pro šestačtyřicetiletého trenéra obrovskou motivací. "Slavia je velký klub, třikrát jsme to dokázali. Ve stejné situaci do nadstavby vstupujeme potřetí, ale pokaždé s jiným bodovým rozestupem. Je tady spousta hráčů, kteří ještě titul nemají, další spousta, která s tím naopak zkušenosti má. Chceme to získat pro fanoušky, protože v poslední době byla hodně omezení návštěvnosti. I také pro našeho šéfa (Jaroslava Tvrdíka). Motivace jsou obrovské, je jich spousta. I po těch sinusoidách, na kterých jsme byli a s čím vším jsme se museli vyrovnat. Samozřejmě víme, jak těžká cesta ke tomu ještě bude následovat," prohlásil Trpišovský.

Je rád, že po těžké sezoně a boji v evropských pohárech bude mít tým čas na přípravu a navíc i široký kádr. "Je to hodně nová situace v sezoně, během 14 dnů odehrajeme jen dva zápasy. Kádr byl na dnešní zápas hodně široký, i když nám na poslední chvíli vypadli nějací hráči pro nemoc. Bude to jednoznačně výhoda. I dnes se to ukázalo, že jedenáctka byla nějak složená a měli jsme spoustu variant na lavičce. Ještě někteří kluci, kteří byli v pořádku, zůstali mimo nominaci. Může rozhodovat konkurenční prostředí i možnost sahat do sestavy. Vybírat typologicky hráče, ať už ve středové řadě, na stoperech nebo v útoku. V sezoně jsme to lepili," řekl Trpišovský.

"Máme dva dlouhé týdny, když jsme vypadli z poháru. Je to pro nás jen dobře. U Lukáše Provoda bylo vidět, že zase navýšil výkon o schod nahoru. Jsou to pro nás důležití hráči. Ještě je pro nás úkol dát Petra Ševčíka do podoby, aby byl použitelný ke konci sezony. Zbytek hráčů kromě Lukáše Masopusta je otázka dní, možná budou na neděli. Je kam sáhnout. Už jsme to hráli, víme, jak je to těžké. Už není prostor pro chyby a improvizace, bude často rozhodovat i zkušenost hráčů s nervozitou a důležitostí každého toho momentu," dodal Trpišovský.