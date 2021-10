Trpišovský: Nedokážeme podat výkon jako doma, musíme se zlepšit v řadě atributů

Haifa (Izrael) - Trenéra Jindřicha Trpišovského po porážce 0:1 ve 3. kole Evropské konferenční ligy v Haifě s Maccabi mrzelo, že fotbalisté Slavie na rozdíl od minulých let opakovaně nejsou schopni ve venkovních zápasech podat takové výkony jako doma. Pražané prohráli i čtvrtý duel na půdě soupeře v této pohárové sezoně a zkomplikovali si boj o postup ze skupiny. Podle Trpišovského se čeští šampioni musejí zlepšit v řadě atributů, pokud chtějí pomýšlet na účast ve vyřazovací fázi.

Slávisté nejprve prohráli venku po jednom zápase v kvalifikaci Ligy mistrů a Evropské ligy a porážku utrpěli i v minulém utkání Evropské konferenční ligy s Feyenoordem v Rotterdamu. "Čtvrtý venkovní zápas v bouřlivé atmosféře a my nedokážeme podat výkon, který podáváme doma. Některé individuální výkony nejsou takové. Všechny ty zápasy byly podobné. První nebo druhou šanci soupeř promění a naopak my sami šanci neproměníme. Každý tým má v Evropě rychlé hráče, takže se zápas překlopí v to, že my máme otevřené hřiště a oni chodí do brejkových situací, což jim vyhovuje," řekl na tiskové konferenci Trpišovský.

"Děláme chyby v defenzivě, které se na evropské scéně trestají a v minulých sezonách jsme je nedělali. Není možné, abychom nabídli takové pozice. Maccabi mělo dva sólové nájezdy, což je nepřijatelné pro evropskou úroveň, to pak nejde ta utkání zvládat. Organizace hry, komunikace na hřišti a postavení i reakce na situace musí být od všech mnohem lepší," doplnil Trpišovský.

Jeho svěřenci klesli ve skupině na třetí místo. Na vedoucí Feyenoord ztrácejí už čtyři body, na Haifu pak bod. Poslední je Union Berlín, který Slavia na úvod skupiny porazila doma 3:1. "Podruhé za sebou jsme nezískali ani bod. Po třech kolech máme jen tři body, to není jednoduchá pozice. Každá ztráta v každé tabulce bolí. Staví nás to do role, že ve zbývajících zápasech potřebujeme urvat maximální počet bodů," uvedl Trpišovský.

"Už na začátku bylo jasné, že ve skupině může každý porazit každého. S každým týmem už jsme hráli. Takže víme, co nás čeká, jaká je kvalita soupeřů. A že se v mnoha atributech musíme zlepšit a odehrát takový zápas jako doma s Unionem," doplnil kouč českého mistra.

Slávisté podle něj musejí hrát agresivněji a důsledněji. "Měli jsme strašně moc prohraných osobních soubojů, chyběla nám agresivita v soubojích o míč. Zápasy se rozhodují v pokutových územích, to víme a říkáme to pořád dokola. Měli jsme asi 30 situací z boku pokutového území a ze 70 procent případů trefíme prvního hráče. Ve vápně si naopak sami necháme neobsazeného hráče, při tom inkasovaném gólu to bylo od nás baroko," uvedl Trpišovský v narážce na někdejší výrok bývalého kouče české reprezentace Karla Brücknera o špatném bránění.

"Tyhle věci v Evropě na téhle úrovni nemůžete dělat. Máme zkušenost z loňska a předloňska, jak těžké je tyhle zápasy hrát. Spousta hráčů, kteří to teď hrají, si to musí uvědomit. Když do toho nedáme větší agresivitu a touhu vyhrát v osobních soubojích, bude strašně těžké v takových zápasech uspět," prohlásil Trpišovský.