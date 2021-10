Trpišovský: Bude to vyrovnaný zápas, rozhodne hra v pokutovém území

Haifa (Izrael) - Přestože fotbalisté Slavie mají ve skupině Evropské konferenční ligy po dvou kolech o dva body více než Maccabi Haifa a jsou mírným favoritem i pro bookmakery, trenér Pražanů Jindřich Trpišovský vidí před čtvrtečním vzájemným duelem v Izraeli šance obou týmů podobně. Očekává vyrovnané utkání, které rozhodne to, kdo si lépe povede v pokutovém území.

Slávisté zatím ve skupině porazili Union Berlín 3:1 a prohráli v Rotterdamu s Feyenoordem 1:2. Maccabi remizovalo bez branek s Feyenoordem a podlehlo 0:3 v Berlíně. "Čeká nás utkání venku. Oni hráli doma zápas s Feyenoordem, ve kterém podali velmi dobrý výkon. Na konci utkání mohli strhnout vítězství na svou stranu. My víme, jak těžký zápas jsme odehráli na Feyenoordu. Šance do zápasu jsou vyrovnané, stojí proti sobě úřadující mistři svých zemí," řekl Trpišovský na tiskové konferenci.

"Domácí mají výhodu domácího prostředí, my bychom chtěli navázat na výkon s Unionem a druhý poločas proti Feyenoordu. Bude to vyrovnaný zápas, ve kterém rozhodne hra v pokutovém území, naše efektivita a schopnost ubránit ofenzivní hráče Maccabi v našem vápně," doplnil Trpišovský.

Maccabi je podle něj silnější v ofenzivě než v obraně. "Je to velmi konsolidovaný tým, který minulou sezonu získal izraelský titul. Moc změn v týmu není. Někteří hráči jsou v týmu dlouho, takže jsou sehraní. Mají skvělý represink po ztrátě míče, v pěti šesti lidech okamžitě atakují soupeře. Mají velice silné individuality směrem dopředu, skvělého hráče Cheryho, který je velmi fotbalový. V poslední době hodně měnili rozestavení. Velmi dobře pracují do defenzivy, jsou silní ve středu hřiště, v soubojích," poznamenal Trpišovský.

Jeho tým se nadále potýká s velkou marodkou. "Máme 12 zraněných hráčů, z toho sedm obránců, kteří zůstali doma. Ale předem nic nevzdáváme. Vloni jsme tady v Izraeli prohráli, budeme chtít vyhrát," připomněl Trpišovský porážku 1:3 s Beer Ševou v Evropské lize.

Do sestavy by se měl vrátit švédský obránce Aiham Ousou, který by měl vytvořit stoperskou dvojici s Tarasem Kačarabou. Další střední obránci zůstávají na marodce. "Pevně věříme, že Aiham zvládne celé utkání. Makal na tom 14 dnů, velkou zásluhu na tom má i fyzio tým. Plus máme k dispozici Tarase Kačarabu. Máme dva stopery, kteří jsou uschopněni dříve, než by správně měli být. Pak máme dvě záložní varianty - Alex Bah dohrával sobotní utkání s Libercem na stoperu, případně Dan Samek," uvedl Trpišovský.