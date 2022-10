Trpišovský: Atmosféra je lepší, ale tři podařené zápasy vám utkání nevyhrají

Priština - Trenér Jindřich Trpišovský věří, že si fotbalisté Slavie do čtvrtečního zápasu 5. kola Evropské konferenční ligy v Prištině proti Ballkani přenesou zlepšenou formu z posledních utkání. Kouč Pražanů se soustředí na to, aby jeho svěřenci vyhráli oba zbylé zápasy ve skupině a postupové varianty zatím příliš neřeší.

Slavia po nedávné sérii tří soutěžních porážek v posledních třech zápasech zvítězila a rostoucí formu potvrdila nedělním drtivým triumfem 4:0 v ligovém derby nad Spartou. "Tak jako v každém sportu po úspěšných zápasech je atmosféra vždy mnohem lepší, než když se vám nedaří. Na druhou stranu, i když se nám nedařilo, tak jsme museli přepnout ze zápasu na zápas," řekl na tiskové konferenci Trpišovský.

"To, že se nám podaří tři zápasy, nám nepomůže. Musíme do utkání vstoupit dobře, vnímat ofenzivní kvalitu soupeře a nelétat v dimenzích od špatného k výkonu k lepšímu a naopak. Na podzim nám chybí konzistence výkonů po delší časový úsek," doplnil kouč českého vicemistra.

Pražané po dvou porážkách s Kluží ztrácejí na vedoucí dva týmy ve skupině tři body a k postupu jim za určitých okolností nemusejí stačit ani vítězství ve zbylých dvou duelech. "Soustředíme se na to, abychom vyhráli oba zápasy a získali šest bodů. První krok nás čeká se soupeřem, ke kterému mám velký respekt, což jsem říkal už před prvním utkáním a taky to potvrdili ve skupině. Musíme zápas zvládnout a vyhrát, abychom si udrželi šanci do posledního zápasu," prohlásil Trpišovský.

V úvodním vzájemném duelu v Edenu Slavia zvítězila nad Ballkani 3:2, dvakrát ale prohrávala. "Myslím si, že to bude hodně podobné, protože všechna utkání ve skupině hráli takhle. Ze zabezpečené obrany, mají hodně hráčů pod míčem. Chtějí si otevřít prostor pro rychlé protiútoky, což jsme poznali i v Edenu," uvedl Trpišovský.

"Ti hráči jsou v přechodu hodně rychlí a svědčí jim otevřený prostor. Bylo to vidět i se Sivassporem, s nímž prohráli, ale vedli 1:0. Měli spoustu šancí a na konci dostali dva góly. Místo toho, aby vedli 4:0, tak prohráli 1:2," doplnil kouč.

Oproti derby mu budou scházet střelci prvních dvou branek Václav Jurečka s Jakubem Hromadou, kteří nejsou na soupisce pro Evropskou konferenční ligu. Marodka podle trenéra zůstává stejná.

"Že nebudeme mít Jurečku s Hromadou, mě hodně mrzí po takovém zápase a výkonech, které předvádějí. Je to obrovská nevýhoda nemít je do venkovního evropského zápasu. Jediné pozitivum je, že budou na ligu odpočatí. Chybět nám budou, je to bohužel obrácená stránka toho, že nemáme odchovance a kluci, kteří tu byli, přestoupili," řekl Trpišovský k soupisce.

"Na druhou stranu máme dost hráčů na to, aby je dokázali zastoupit. Ballkani hraje jiný styl fotbalu, nejsou tak fyzicky vybavení. Budeme se snažit, aby změn bylo co nejméně a využili jsme rozpoložení hráčů, kteří nastoupili v derby," dodal Trpišovský.

Před zápasem na národním stadionu v Prištině pro 13.500 diváků čerpal poznatky i od obránce Lukáše Masopusta, který před třemi lety na stejném místě podlehl s reprezentací domácímu Kosovu 1:2.

"Bavili jsme se o tom, já jsem tady poprvé. Je tady náš společný známý z Česka, který se tu narodil a lidi zná. Víme, že návštěva bude velká, očekáváme plný stadion. I ze zápasů s Kluží nebo Sivassporem bylo vidět, že kulisa je bouřlivá. Stadion je specifický. Bavili jsme se i o tom, co nás čeká," řekl Trpišovský.