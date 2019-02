Praha - Trenéra Jindřicha Trpišovského těšilo, že se fotbalisté Slavie dokázali Genku v úvodním utkání vyřazovací fáze Evropské ligy vyrovnat ve všem až na první dotyk s míčem. Podle kouče červenobílých to ukazuje, jak tým za dobu pod jeho vedením vyspěl. Po bezbrankové remíze vidí šance na postup nadále 50 na 50.

"Myslím, že se prokázalo, co jsem říkal včera. Že to nebyly jen zdvořilostní řeči vůči soupeři, ale konstatování faktů, jaký ten tým je. Ne nadarmo je o hráče zájem, ať už v Arsenalu nebo Southamptonu. Jsou to mladí a výborní hráči. To, že jsme se jim v zápase dokázali vyrovnat ve všem kromě prvního dotyku v některých situacích, je skvělá vizitka pro tým," řekl na tiskové konferenci Trpišovský.

"Tohle je vyřazovací fáze a tam se žádný tým nedostane náhodou. Genku nikdo neodešel, chyběl jim jen zraněný Berge. A my s nimi odehráli naprosto rovnocenné utkání. Pochvala pro tým za tu dobu, jak vyspěl, že je schopen odehrát takové utkání. I si vytvořit dostatek šancí. Bezchybné to nebylo, ale čtyři pět velmi dobrých situací ke skórování jsme měli," dodal kouč.

Slavia podle něj podala lepší výkon v druhém poločase. "Soupeř ukázal, jak moc je technicky dobře vybavený. Stálo strašně moc sil odebrat jim balon, dostat je pod tlak. My jsme v prvním poločase měli hodně nevynucených ztrát, tím jsme je nedokázali dostat pod souvislejší tlak," podotkl Trpišovský.

"V druhé půli nám pomohli i střídající hráči, přinesli tam pohyb. Běžecky jsme na tom byli ke konci líp. Vytvořili jsme si tlak i s tím, že jsme měli v hlavě, že nesmíme dostat branku. Ať kvůli koeficientu, nebo kvůli odvetě," dodal Trpišovský.

Do nejvíce šancí se dostal slávistický útočník Milan Škoda, který jednou trefil i tyč. "Myslím, že Milan byl nebezpečný. Hodně toho odbojoval, trefil tyč, v druhém poločase byl třikrát v zakončení. Někdy to vypadá jako jasná gólovka, ale není jednoduché takový centr trefit. Je to o milimetrech. Kdyby toho půlku proměnil a dal dva tři góly, bylo by to skvělé. Doufám, že si něco schoval na příští zápasy," řekl Trpišovský.

Před odvetou v Belgii vidí šance na postup stále vyrovnaně. "Myslím, že v Genku to bude trochu jiné utkání. Určitě bude rozdíl v kondici hřiště, což bude trošku nahrávat domácím. Budou mít domácí prostředí, to je výhoda pro ně. Na druhou stranu tím výsledkem 0:0 a tím, že jsme se jim dokázali vyrovnat, jsou šance stále 50 na 50. Bude opět rozhodovat produktivita," dodal Trpišovský.