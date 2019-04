Karlovy Vary - Čeští hokejisté i potřetí v přípravě na květnové mistrovství světa na Slovensku uspěli, ale po rychle nabytém vedení 2:0 si duel Euro Hockey Challenge s Německem zkomplikovali. Podle kouče Miloše Říhy si hráči přestávali plnit stanovené pokyny.

"Myslím, že jsme trošku shořeli v hlavách. Začátek byl úžasný, potom po našem faulu dali Němci dva góly, srovnali to a my jsme začali trošku bláznit. Každý chtěl, neplnili jsme si povinnosti. Řekli jsme si nějaké věci ze zápasu v Rakousku a zase jsme dělali stejné chyby," hodnotil utkání Říha.

"Do obrany to vůbec nebylo ono, hlavně v oslabení. I my jsme hráčům trošku zamotali hlavu, že jsme to přeházeli, jak to máme hrát. Ale vítězství je vítězství. Samozřejmě nám to ukázalo spoustu věcí, kdo ty zápasy může hrát a kdo ne. Budeme možná i ve větším klidu," uvedl.

Podle něj se ale také projevuje nervozita v boji o nominaci. "Bylo to vidět. Někdo udělal chybu a už se díval, že si to zapisujeme. Je to těžké. Ti kluci měsíc dřeli, odvedli kus práce a teď se čeká, kdo z toho vypadne. Nejsme povahy, že bychom to hodili za hlavu. Hodně o tom přemýšlíme," uvedl Říha.

Byl spokojený jen s výkonem třetí útočné formace David Tomášek, Tomáš Fořt a Rudolf Červený. "Ta si své povinnosti plnila, ostatní lajny ne. Já ale vždycky říkám, že svoje lajny si musí řídit centři, nám dneska bohužel tentokrát první (Robin Hanzl) ani druhý centr (Tomáš Zohorna) nehráli. Ti to musí klidnit, na ledě si říct co a jak, vnést tam jistotu," prohlásil Říha.

Ve čtvrteční odvetě s Němci podle plánu nahradí v brance Jakuba Kováře Patrik Bartošák. O složení formací se ale teprve rozhodne. "Změny budou. Chceme ale, aby se nám s dostatečným prostorem ukázali všichni hráči, než třeba někoho pošleme domů," uvedl kouč.

Jeho tým po sobotním vystoupení v Linci proti Rakousku (5:4 po samostatných nájezdech) dostal podruhé za sebou čtyři branky. "Pouštíme tam hráče úplně samotné na dorážku. To je potom těžké," podotkl Říha s tím, že jsou pro něj výsledky v přípravě méně důležité než předvedená hra. "Zbytečně jsme měli obavy z toho, abychom neudělali chybu. Pak to mělo opačný efekt."

Podle něj měli Němci příliš mnoho brejků. "Každý soupeř je nám dneska prakticky vyrovnaný, všichni se zvedají. Jsou herně disciplinovanější. Pokud my nebudeme také v útočné fázi disciplinovanější, bude to zlé. Nemůžeme každou akci zakončovat do prázdné branky. Je potřeba hrát jednodušeji, nepropadat. Němci to měli postavené na brejcích. Jen díky Kovářovi je ale neproměnili," ocenil i přes čtyři inkasované branky výkon gólmana.