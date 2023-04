Trošku jsme se toho lekli, řekl hradecký Rosandič po ztraceném vedení 2:0

Ostrava - Ani na druhý pokus nevyužili hokejisté Hradce Králové šanci postoupit poprvé do finále extraligy a po porážce 2:3 v prodloužení na ledě Vítkovic budou mít třetí možnost proměnit postupový mečbol ve čtvrtek doma. V Ostravě sice vedli po první třetině 2:0, ale domácí vyrovnali ve dvou přesilových hrách a slovenský obránce Patrik Koch v čase 98:59 rozhodl v třetím nejdelším zápase historie domácí nejvyšší soutěže o snížení na 2:3 na zápasy.

"Začali jsme celkem dobře, odskočili jsme na 2:0. Potom jsme se toho trošku lekli a oni vyrovnali. Pak to bylo o jedné šťastné střele, kterou dali oni. Z úhlu do víka, nedá se nic dělat," řekl slovenský zadák Mountfieldu Mislav Rosandič. "Bylo to vyrovnané jako každý zápas, jedno prodloužení, druhé... Pak padá nějaký tečovaný gól, nebo takový nějaký ušmudlaný."

Hradec Králové díky sedmi výhrám za sebou nejdříve vyřadil ve čtvrtfinále Liberec 4:1 na zápasy a potom se dostal v semifinále proti Vítkovicím do vedení 3:0. V Ostravě na startu série vyhrál dvakrát v nastavení, tentokrát se radovaly Vítkovice. "Jestli to mrzí nebo nemrzí? Je to stále 3:2 pro nás, jedeme domů a budeme se snažit to ukončit. Máme dobré mužstvo a jedeme využít domácí prostředí," podotkl Rosandič.

V 83. minutě přišel Hradec o obránce Bohumila Janka, který odstoupil ze hry po nešťastné strážce se spoluhráčem. "Nějak se to na nás sype, ale myslím si, že v této části sezony je to úplně jedno. Kdokoliv nastoupí, tak se vydá. Kluci, kteří přicházejí i z první ligy, tak hrajou výborně," uvedl Rosandič.

"Zápas jsme prohráli, takže se nehodnotí pozitivně, ale není důvod se mračit. Stále vedeme v sérii 3:2," prohlásil slovenský útočník Oliver Okuliar. "Byl to dobrý zápas, hrálo se sto minut. Vyrovnaný, stejně jako výsledek. Polevili jsme na chvíli, dělali zbytečné fauly a dostali dva góly z přesilovek."

Okuliar si nepřipouští, že by Vítkovice mohly soupeře snížením v sérii dostat pod tlak. "Máme doma mečbol, tlak by měl být na jejich straně. Hrát doma je výhoda, umíme tam porazit i Pardubice, takže uvidíme. Jdeme krůček po krůčku a uvidíme, jak to bude vypadat v dalším zápase. Musíme se hlavně vyvarovat faulů," dodal Okuliar.