Trošku jsem si spravil chuť, řekl Schick po dalším gólu za ČR

Olomouc - Reprezentační útočník Patrik Schick v pátek rozhodl dvěma góly o výhře 2:1 nad Bulharskem a formu si přenesl i do druhého domácího zápasu kvalifikace mistrovství Evropy s Černou Horou, ve kterém proměněnou penaltou pomohl k českému triumfu 3:0. Fotbalista AS Řím připustil, že si částečně spravil chuť po nevydařené sezoně v italském klubu.

"Samozřejmě jsem rád, že jsem ty góly dal. Uvidíme, co teď bude. Trošku jsem si spravil chuť," řekl novinářům Schick, jenž v minulém ročníku vstřelil za AS jen pět soutěžních branek, zatímco v národním týmu už má na kontě osm zásahů v 18 duelech.

Schick měl v Olomouci výrazný podíl i na druhém gólu ze 49. minuty, kdy si jeho přihrávku srazil do vlastní branky obránce Boris Kopitovič. Mezi střelce se sám zapsal až v 82. minutě suverénně zahraným pokutovým kopem.

"Asi v jednadvacítce jsem penaltu kopal naposledy, ale vždycky jsem ji proměnil. Naposledy jsem jednu neproměnil v devatenáctce, kterou si pamatuju. Jinak jsem ty penalty vždycky dával. Bylo to za stavu 2:0, věřil jsem si, byl jsem rozhodnutý od začátku, že ji budu dávat po noze na levou stranu, i gólman šel na druhou stranu, tak to bylo v klidu," popsal třiadvacetiletý útočník.

Nevěří nepsanému fotbalovému pravidlu, že faulovaný hráč nemá zahrávat pokutový kop. "Ve finále je to vždycky o tom, jak to kopnete vy. Teď se potvrdilo, že to moc neplatí," podotkl Schick.

Za důležitý moment zápasu s Černou Horou považoval vedoucí branku Jakuba Jankta z 18. minuty. "Kuba to nádherně trefil a mohli jsme se zase trošičku zklidnit. Nehnali jsme se úplně dopředu třeba jako proti Bulharsku. Bylo to také dané tím, že jsme vedli, takže jsme se trochu stáhli a celou dobu hráli to, co jsme potřebovali. Nebylo to tak útočné jako proti Bulharsku, ale nakonec to dopadlo všechno dobře," uvedl Schick.

Český tým si po debaklu 0:5 od Anglie vylepšil pozici v kvalifikační skupině A. Svěřenci Jaroslava Šilhavého bodově dotáhli vedoucí Angličany, kteří však odehráli o zápas méně. ČR má bodový náskok na třetí Kosovo, kde se představí v příštím utkání v září.

"Já říkal už předtím, že jsme těžko mohli počítat s nějakým bůhvíjakým výsledkem proti Anglii. Oni mají tým plný hvězd v nejlepších ligách. Tyhle zápasy, co jsme teď hráli, jsou pro nás klíčové, a je strašně důležité, že jsme je zvládli," upozornil Schick.

"Dá se říct, že Kosovo asi bude náš největší soupeř v boji o druhé místo. Ale furt je to otevřené, zápasů je ještě dost. Pro nás je těžší, že je teď budeme hrát venku. Nic rozhodnutého není, ale myslím, že tohle je ta cesta," dodal bývalý hráč Sparty, Bohemians 1905 a Sampdorie Janov.