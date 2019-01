Litvínov - Hokejový obránce Marek Trončinský odchází z posledního týmu extraligy Pardubic do desátého Litvínova výměnou za švédského beka Mathiase Porselanda. Kluby se dohodly na jejich výměně do konce sezony. Trončinský měl opustit Dynamo už na konci listopadu, kdy s ním Pardubice přestaly počítat a měl si hledat nové angažmá, ale po třech týdnech se do týmu vrátil.

"Především v minulé sezoně potvrdil své ofenzivní kvality, jak ve hře pět na pět, tak především v přesilových hrách. Disponuje obrovskou kreativitou, což odchodem Karla Kubáta v naší přesilové hře postrádáme," uvedl generální ředitel litvínovského klubu Jiří Šlégr.

"Bohužel jsme tímto transferem přišli o kvalitního zadáka Mathiase Porselanda. Nicméně jsme po konzultaci, jak s hráči, tak s trenéry došli k závěru, že nám Marek přinese především větší ofenzivní kvalitu," doplnil.

Třicetiletý Trončinský si v této sezoně připsal v 22 zápasech 11 bodů za tři branky a osm asistencí. Bývalý hráč Kladna, Liberce, Třince a Mladé Boleslavi má na kontě 547 extraligových utkání a 214 bodů za 43 tref a 171 přihrávek. Odchovanec Ústí nad Labem působil také v KHL v Chanty-Mansijsku a Slovanu Bratislava. Sehrál i 15 zápasů za českou reprezentaci.

Pardubice, které ztrácejí na únik baráži 14 bodů, pokračují ve změnách v kádru. "Věříme, že Mathias vytvoří s Oscarem Eklundem úderný švédský pár pro závěr sezony. Míří k nám bek se spoustou mezinárodních zkušeností. Chceme, aby přinesl spolu s vůdčími schopnostmi klid do naší defenzivy," prohlásil asistent trenéra Petr Čáslava.

Dvaatřicetiletý Porseland přišel do Litvínova před dvěma měsíci. V úvodu sezony byl po dvouletém působení ve finské Hämeenlinně bez angažmá. Za Litvínov odehrál 15 zápasů a připsal si šest bodů za dvě branky a čtyři asistence. Působil také ve Frölundě, Rögle či Brynäs, v KHL hájil barvy Lva Praha, Vladivostoku a Podolsku.