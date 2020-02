Trojskokanka Rojasová překonala halový rekord, Staněk byl třetí

Madrid - Venezuelská trojskokanka Yulimar Rojasová překonala na mítinku v Madridu halový světový rekord. V poslední sérii skočila 15,43 metru, o sedm centimetrů víc než Ruska Taťjana Lebeděvová v roce 2004.

Tomáš Staněk skončil v soutěži koulařů třetí, vrhl 21,54 metru. Vítězný Chorvat Filip Mihaljevič byl o 20 centimetrů lepší a o jediný centimetr porazil Konrada Bukowieckého z Polska. Staněk, který je letos na třetím místě světových tabulek výkonem 21,86 metru, z Madridu zamíří na víkendové mistrovství republiky do Ostravy.

Čtyřiadvacetiletá Rojasová, která je dvojnásobnou mistryní světa venku i v hale, pod střechou poprvé dolétla za hranici 15 metrů před necelými dvěma týdny v Metách. Výkon 15,03 metru ji tehdy zařadil na šesté místo historických tabulek. V Madridu dnes stříbrná olympijská medailistka z Ria zvítězila bezmála o metr.

Venku má Rojasová osobní rekord 15,41 m a v historickém pořadí jí patří druhé místo. Dál skočila pouze Inessa Kravecová z Ukrajiny, která od roku 1995 drží světový rekord výkonem 15,50 m. Rojasová potvrdila pozici největší favoritky olympijských her v Tokiu, před nimi by měla v květnu přijet do Ostravy na Zlatou tretru.

Kristiina Mäki doběhla na patnáctistovce na osmém místě, stejně jako minulý týden v Glasgow se dostala pod hranici čtyř minut a deseti sekund.

Muži:

60 m: 1. Baker 6,44, 2. Kemp (oba USA) 6,48, 3. Volko (SR) 6,55.

800 m: 1. Collins Kipruto (Keňa) 1:46,09, 2. Kszczot (Pol.) 1:46,30, 3. García (Šp.) 1:46,31.

3000 m: 1. Wale (Et.) 7:39,96, 2. Birgen (Keňa) 7:40,23, 3. Barega (Et.) 7:40,30.

60 m př.: 1. Czykier (Pol.) 7,48, 2. Júha (Kuv.) 7,52, 3. Constantino (Braz.) 7,62.

Dálka: 1. Echevarría (Kuba) 841, 2. Tentóglu (Řec.) 807, 3. Montler (Švéd.) 802.

Trojskok: 1. Zango (Burkina Faso) 17,31, 2. Raffin (Fr.) 17,07, 3. Wu Žuej-tching (Čína) 16,99.

Tyč: 1. Filippidis (Řec.) 560, 2. Bychkov 560, 3. Valles (oba Šp.) 550.

Koule: 1. Mihaljevič (Chorv.) 21,74, 2. Bukowiecki (Pol.) 21,73, 3. Staněk (ČR) 21,54.

Ženy:

400 m: 1. Šwietá-Erseticová (Pol.) 51,93, 2. Sprungerová (Švýc.) 52,26, 3. De Witteová (Niz.) 52,36.

1500 m: 1. Tsegayová 4:04,66, 2. L. Hailuová 4:05,24, 3. Embayeová (všechny Et.) 4:05,43, ...8. Mäki (ČR) 4:09,56.

60 m př.: 1. Clemonsová 7,82, 2. Aliová (obě USA) 7,88, 3. Errandoneaová (Šp.) 8,00.

Trojskok: 1. Rojasová (Ven.) 15,43 - světový rekord, 2. Poveaová (Kuba) 14,52, 3. Mamonaová (Portug.) 14,28.