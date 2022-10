Trojnásobná olympijská vítězka Ledecká by se měla příští týden vrátit na lyže

Praha - Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká, která si v srpnu při tréninku zlomila klíční kost, by měla začátkem příštího týdne zahájit přípravu na lyžích. Po dnešní tiskové konferenci to uvedl šéf úseku alpských disciplín Svazu lyžařů ČR Ladislav Forejtek. Svaz stále s managementem Ledecké jedná o nové reprezentační smlouvě, ale svoji největší hvězdu nechá závodit i bez ní.

"V žádném případě jí nebudeme blokovat přihlašování na závody," uvedl Forejtek. Je otázka, kdy Ledecká do kolotoče Světového poháru naskočí. První rychlostní závod je naplánovaný už na začátek listopadu, kdy se uskuteční nový sjezd v Zermattu a Cervinii na hranicích Švýcarska s Itálií. "18. října zahajují přípravu na lyžích, tak záleží na jejím týmu, jak budou cítit, jestli je připravená, nebo ne. Jestli budou chtít závodit, nebo ne," uvedl šéf českého alpského lyžování.

Bližší informace o tom, jak na tom aktuálně Ledecká je, nemá. "Bavil jsem se s Tomášem (Bankem), že se konečně podaří zahájit přípravu po té kondiční, ale víc nevím," poznamenal.

Ledecká by měla trénovat v Evropě. Reprezentační šéftrenér Jan Fiedler je přesvědčen, že dokáže tréninkový výpadek dohnat. "Ideální to není, ale Ester je profík, je schopná trénink dělat na 130 procent. Věřím, že manko dožene. Nevím, jestli už ve startu sezony, ale určitě bude dobře připravená, aby z ní fanoušci měli radost," řekl.

Forejtek si myslí, že se na reprezentační smlouvě s lidmi kolem Ledecké domluví. "Myslím, že to stojí na vyhledávání vzájemného respektu mezi svazem a jejím týmem. Nabídka je na stole. Chceme dodržovat nějaká pravidla, ze kterých nemůžeme ustoupit. Něco za to nabízíme a teď se z její strany zvažuje, jestli je to pro ně dostatečně motivující a vhodné, nebo jestli budou chtít něco upravit," přiblížil.

Ledecká se po minulé sezoně rozešla s agenturou Sport Invest a nový management ještě nezveřejnila. Forejtek potvrdil zákulisní informace, že spolupracuje s agenturou Sportegy manažera Jana Koukala, do jehož stáje patří i olympijští medailisté Josef Dostál, Radek Šlouf, Lukáš Rohan a Alexander Choupenitch nebo nejlepší česká plavkyně Barbora Seemanová. "Ano, s tím jsem mluvil, s nimi se vyjednává," řekl.

Jednání o reprezentační smlouvě byla komplikovaná i před čtyřmi lety, kdy ji současný šéf svazu David Trávníček vyjednával na straně Ledecké jako šéf agentury Sport Invest, která tehdy jedničku českých zimních sportů zastupovala. V jedné fázi dokonce šéfové svazových úseků hovořili o tom, že jednání ztroskotala. Nakonec obě strany dohodu na celý olympijský cyklus podepsaly.