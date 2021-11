Trojnásobná držitelka Ceny Thálie Jana Šrejma Kačírková vydala své první CD

Praha - Trojnásobná držitelka Ceny Thálie sopranistka Jana Šrejma Kačírková vydala své první profilové CD s názvem Kdy láska přilétá. Pro svůj debut na vybrala méně známý a málo nahrávaný repertoár složený z písní českých autorů dvacátého století, většinou na české a lidové texty. Vybrané písňově cykly a jednotlivé písně, které si pěvkyně zvolila, byly napsány v rozpětí téměř sedmdesáti let od roku 1907, kdy vznikl nejstarší cyklus Otakara Zicha Písně a písničky až k roku 1973, kdy Zdeněk Blažek napsal svůj cyklus Sedm písní v lidovém tónu. ČTK o tom za umělkyni informovala Martina Fišerová.

Nahrávka je věnována Kačírkové učitelce a přítelkyni, legendě české opery Libuši Domanínské. Na albu Kačírkovou doprovázel klavírista Mikoláš Troup."Věřím na osud, věřím, že všechno se děje tak, jak má a tehdy, kdy má. Věřím i v to, že se sny plní. Odjakživa jsem si přála a snila o tom mít vlastní CD. Když jsem na tomto svém prvním albu začala pracovat, pochopila jsem, že je to jedna z věcí, která mě opravdu baví. Nemluvím jen o tom postavit se před mikrofon, zpívat a nahrávat. Myslím tím celý proces výběru skladeb, zkoušení s klavírem, schůzky s producenty atd. To vše je nádherná práce. Začala jsem toto CD nahrávat v době, kdy nás opustila moje drahá paní profesorka a celoživotní rádkyně, česká operní pěvkyně Libuše Domanínská. Všechny skladby, které na albu zpívám, jsou výhradně z jejího archivu", uvedla pěvkyně.

Producentem alba se stal houslista Pavel Šporcl a jeho agentura Šporcl Art. "Jana (Šrejma Kačírková) je hvězdná sopranistka, v oboru české ženské opery dosud nikdo tři Ceny Thálie nezískal. Proto jsem se rozhodl jí s albem pomoci," podotkl Šporcl.

Album Kačírková představila tento týden na koncertu v Praze. V prosinci a lednu vystoupí v inscenacích Peter Grimes, Tři fragmenty z Juliette/Lidský hlas, Nápoj lásky, La traviata, Carmen a La boh?me v Národním divadle Brno. V prosinci se také zúčastní vánočních koncertů v Předměřici, Pištíně a Vidově.

Kačírková vystudovala zpěv na Pražské konzervatoři. Když v roce 2006 dokončila konzervatoř, hostovala poté při studiu na Ostravské univerzitě v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě a v letech 2010 až 2015 zde působila jako stálá členka souboru opery. Od roku 2016 je členkou Národního divadla v Brně, stálým hostem Národním divadle v Praze, Slovenského národního divadla v Bratislavě a Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. Vystoupila na řadě významných mezinárodních hudebních festivalů. Je držitelkou tří cen Thálie, a to za mimořádný výkon za rok 2012 v roli Julie v opeře Romeo a Julie, která byla uvedena v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě. Dále za rok 2013 a roli Anny Boleny ve stejnojmenné opeře Donizettiho též v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě za rok 2020 a roli Juliette v opeře Tři fragmenty z Juliette a za roli Ellen v opeře Lidský hlas, která byla uvedena v Národním divadle Brno, kdy byly v tomto nastudování tyto dvě opery spojené do jednoho celku.