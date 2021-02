Trojmezní Filmový festival Nisa letos ocení režisérku Třeštíkovou

Berlín - Zájem ucházet se o ceny Filmového festivalu Nisa, který se koná v trojmezí na styku Německa, Česka a Polska, má na 600 snímků. Výběr filmů do soutěže oznámí pořadatelé na počátku dubna. Již nyní je ale podle portálu Zittauer Anzeiger známo, že čestnou cenu letos převezme česká režisérka Helena Třeštíková. Přehlídka filmů z Německa, Polska a Česka, pokud to epidemická situace dovolí, se bude konat od 18. do 23. května.

"Těší nás, že i přes produkční omezení kvůli koronavirové pandemii dokázalo Filmovému festivalu Nisa poslat tolik tvůrců své příspěvky," řekla jedna z organizátorek Ola Staszelová. Dodala, že doufá, že do května budou již kina v regionu opět otevřená.

Festival, jehož nynější 18. ročník nese podtitul Mother Europe (Matka Evropa), začne v žitavském Divadle Gerharta Hauptmanna a vyvrcholí v kině v Ebersbachu předáváním cen, sošek Ryb z Nisy. Festival od svého vzniku staví na myšlence otevřené a spravedlivé Evropy, na kterou se chce letos obzvláště zaměřit nejen filmovými projekcemi, ale také autorskými čteními, výstavami a koncerty.

Loni na festivalu uspěli i čeští tvůrci, například cenu pro nejlepší krátký film získala Dcera, který natočila studentka pražské Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění (FAMU) Darja Kaščejevová. Cenu za nejlepší herecký výkon získali Milan Ondrík a František Beleš za portrét otce a syna ve slovensko-českém snímku Budiž světlo režiséra Marka Škopa. Cenu za nejlepší scénář obdržel Jiří Havelka za divácky úspěšný film Vlastníci.