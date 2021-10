Trojka s klaksonem připravila USK o výhru v Jekatěrinburgu

Jekatěrinburg (Rusko) - Basketbalistky USK Praha prohrály ve 4. kole Evropské ligy na hřišti obhájce titulu Jekatěrinburgu 73:75. V dramatické koncovce ztratily možné cenné vítězství až trojkou Alexandrie Bentleyové se závěrečným klaksonem. Tým trenérky Natálie Hejkové si připsal ve skupině A druhou porážku, zatímco ruský celek zůstává bez ztráty.

Pražankám nepomohlo k úspěchu shodně 17 bodů Američanek Brionny Jonesové a Alyssy Thomasové, po jejichž akci šest sekund před koncem získaly hráčky USK náskok 73:72. Za vítězky si připsala double double Jonquel Jonesová díky 15 bodům a 10 doskokům. Nejužitečnější hráčka letošní sezony WNBA byla nejlepší střelkyní domácího týmu spolu s Albou Torrensovou.

České mistryně pustily Jekatěrinburg za první poločas jen třikrát do vedení. Bylo to po 16 sekundách po prvním koši Emmy Meessemanové, potom přesně po pěti minutách po trojce Jonquel Jonesové na 15:12 a nakonec až devět sekund před odchodem do šaten, kdy upravila Torrensová na 38:37.

Pražanky hned čtyřikrát unikly na rozdíl pěti bodů. Střelecky se dařilo především Veronice Voráčkové, který stihla 15 bodů za polovinu zápasu. S 11 body ji doplňovala Brionna Jonesová.

Osmibodovou šňůru ruského celku na přelomu druhé a třetí čtvrtiny sice přerušila Thomasová, ale hráčky USK převážně doháněly ztrátu. Do vedení šly na chvilku jen ve 24. minutě, kdy opět Thomasová otočila stav na 44:43.

Potom ještě vedly v čase 32:50 díky Draganě Stankovičové (60:59), 109 sekund před koncem po dvou úspěšných trestných hodech Thomasové (68:67) a nakonec i v úplném závěru, kdy se po přihrávce Thomasové prosadila pod košem Jonesová. Jekatěrinburg ale stihl odpovědět. Po asistenci Torrensové rozesmutnila USK Bentleyová a překvapení se nekonalo.

UMMC Jekatěrinburg - ZVVZ USK Praha 75:73 (23:26, 38:37, 55:53)

Nejvíce bodů: J. Jonesová a Torrensová obě 15, Vadějevová 12 - B. Jonesová a Thomasová obě 17, Voráčková 15. Fauly: 19:15. Trestné hody: 13/12 - 15/11. Trojky: 3:4. Doskoky: 42:40.