Trojice pohárových zástupců se dozví potenciální soupeře pro 4. předkolo

Nyon (Švýcarsko) - Fotbalisté Plzně, Slavie a Slovácka se dnes při losu v Nyonu dozvědí potenciální soupeře pro 4. předkolo evropských pohárových soutěží. Všechny tuzemské kluby nejprve čeká 3. předkolo. Los závěrečného předkola všech tří pohárů začne ve 12:00.

Mistrovská Plzeň se ve 3. předkole utká s Tiraspolem a další postup by jí vynesl start nejméně ve skupině Evropské ligy. V případě, že Viktoria přes moldavského šampiona přejde, čekalo by ji závěrečné play off o skupinu Ligy mistrů. Při jeho losu budou Plzeňští opět nasazeni a utkali by se s jedním ze čtyř nenasazených. Vedle tureckého Trabzonsporu by na Západočechy mohl vyjít vítěz jednoho z dvojutkání Karabach - Ferencváros Budapešť, Bodö/Glimt - Žalgiris Vilnius a Maccabi Haifa - Apollon Limassol.

Slavia by se v případě postupu přes Panathinaios Atény v závěrečném 4. předkole Evropské konferenční ligy mohla utkat s Trnavou, Čenstochovou, Luganem či si zopakovat předloňské souboje s Beer Ševou. Slovácko by za předpokladu, že neuspěje ve 3. předkole Evropské ligy s favorizovaným Fenerbahce, mohlo narazit na Anderlecht Brusel, AIK Stockholm nebo Gil Vicente. Pokud by vítěz MOL Cupu postoupil, čekal by ho v Evropské lize Gent, Austria Vídeň, Hearts, Dnipro či Silkeborg.

Čtvrtý český zástupce na evropské scéně Sparta již vypadla poté, co v minulém týdnu nestačila na Viking Stavanger.