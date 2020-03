Trojice odmítla obžalobu z toho, že chtěla prodat nosorožčí roh

Praha - Pražský policista i jeho dva známí odmítli obžalobu z toho, že chtěli prodat roh kriticky ohroženého nosorožce tuponosého na asijský trh. Policista David Kučera u Obvodního soudu pro Prahu 4 prohlásil, že je jeho stíhání vykonstruované a účelové. Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) pak podle něj nepostupovala při vyšetřování standardně a ve spise je mnoho lží a fabulací. Trojice čelí obžalobě z neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami, za což jim v případě odsouzení hrozí až pětileté vězení.

Kučera spolu se svým známým Oskarem Rouskem chtěli podle státního zástupce na přelomu let 2014 a 2015 prodat horní části předního rohu nosorožce, plánovali za něj získat 500.000 korun či více. Oslovili proto podle obžaloby prostředníka, který ho měl nabídnout k prodeji. Trojice nakonec roh neprodala, protože nedostala uspokojivé nabídky. Na nelegálním trhu by však podle státního zastupitelství převyšovala hodnota rohu 1,5 milionu korun. Obžalovaní neměli k prodeji povolení ministerstva životního prostředí.

Kučera u soudu uvedl, že se při vyšetřování dostal do konfliktu s určitými zájmovými skupinami, kteří ho chtěli odstranit. Inspekce podle něj měla o účelovosti stíhání informace, ale ignorovala je. Nevypořádala se ani s jeho opakovanými námitkami proti vyšetřovateli. "GIBS si dělá, co chce a není za to postižitelný," prohlásil. Policista dodal, že cenu nosorožčího rohu zjišťoval kvůli svému vyšetřování v asijské komunitě. Jeho další postup ale nakonec neschválil nadřízený.

Zjišťování ceny rohu podle Kučery navíc není trestným činem. Roh patřil Rouskovi, který ho podle policisty získal legálně. Rousek v přípravném řízení uvedl, že ho jeho manželka zdědila po své matce.

Vinu odmítli i Rousek a údajný prostředník Lu Sin-Sia. Oba muži však poté odmítli odpovídat na otázky soudu či státního zástupce. "Neměl jsem důvod nic takového udělat. V Číně za to hrozí trest smrti," řekl pouze Lu.

Kvůli nouzovému stavu zavedenému kvůli šíření nového koronaviru se soudce ještě na počátku jednání zeptal, zda nikdo nepobýval v rizikových oblastech. Ujistil se také, že všichni s konáním líčení s ohledem na situaci s projednáváním případu souhlasí. Další jednání se bude konat na konci dubna.

O rohy nosorožců je zájem především v zemích východní Asie, kde se používají v tradiční medicíně. Přestože byl prodej a nákup nosorožčích rohů v celém světě zakázán už v roce 1977, kvůli rostoucí poptávce po rozích je pytláci dále zabíjejí.