Trojice bavorských okresů zpřísňuje opatření pro české pendlery

Berlín - Bavorské příhraniční okresy Tirschenreuth, Cham a Neustadt an der Waldnaab od čtvrtka zpřísňují podmínky pro české pendlery, důvodem je epidemická situace v České republice. Okresy ve svém nařízení rozhodly, že pendleři mohou jet jen přímou cestou do práce a bez zastávky a poté se ihned vrátit do Česka.

Nařízení začíná platit od půlnoci v noci na čtvrtek. Okresní nařízení umožňuje pendlerům opustit pracoviště jen z pracovních důvodů nebo kvůli testu na koronavirus.

Zpřísněné opatření se týká i obyvatel zmíněných tří okresů, kteří dojíždí za prací do Česka. Ti své domovy po návratu z Česka smějí opustit jen ze závažných důvodů.

Zaměstnavatelé, u kterých pracuje více než pět lidí z vysoce rizikových oblastí, tedy i z Česka, musí vypracovat zvláštní hygienický a preventivní koncept. Ten by měl obsahovat minimální rozestupy mezi pracovníky, povinnost nosit roušky či pravidlo sestavovat směny tak, aby se v nich potkávali pokud možno vždy stejní lidé.

Německo kvůli vysokým počtům nových výskytů koronaviru za posledních sedm dní považuje Českou republiku od 24. ledna za epidemicky vysoce rizikovou oblast. Do té doby bylo Česko označováno "jen" jako rizikové. Berlín prozatím Česko nehodnotí jako oblast s výskytem mutací koronaviru, které jsou považovány za nebezpečné. Německo má podle Institutu Roberta Kocha 68 nových případů na 100.000 obyvatel za sedmidenní období, Česko pak podle portálu corona-in-zahlen.de takřka 473.

Trojice zmíněných bavorských okresů má sedmidenní incidenci oproti celoněmeckému průměru výrazně vyšší. Tirschenreuth vykazuje hodnotu 383, Cham zhruba 95 a Neustadt an der Waldnaab takřka 122.