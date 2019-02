Praha - Ivan Trojan se představí v novém snímku polské režisérky Agnieszky Hollandové Šarlatán, který se začne natáčet v dubnu. Historické drama sleduje osudy českého lidového léčitele Jana Mikoláška, jenž pomohl podle dobových zdrojů více než pěti milionům pacientů. Film v koprodukci Česka, Irska a Slovenska vstoupí do českých kin 20. února 2020. ČTK o tom informoval mluvčí distribuční společnosti CinemArt Petr Slavík. Scénář napsal Marek Epstein.

Příběh léčitele Mikoláška, kterého Trojan ve filmu ztvárnil, se odehrává v průběhu několika desetiletí. Mikolášek bez ohledu na dobu a režim a bez lékařského vzdělání diagnostikoval a bylinkami léčil nemocné ze všech společenských vrstev. Sám ale bojoval s vnitřními démony. "Jde o příběh člověka výjimečného, ale zároveň velmi nejednoznačného. Ví, že zachraňuje životy, umí pomoct lidem, ale zároveň si uvědomuje, že potřebuje pomoct i sám sobě," uvedl Trojan. Postavu Mikoláška v mladším věku si zahrál syn Ivana Trojana Josef Trojan.

"Léčitelství mě vždy zajímalo. To, že je nějaký člověk schopen se tak silně zahloubat do těla a duše jiného člověka, že zjistí, co v něm je. Mikolášek byl neuvěřitelně chytrý, intuitivní, ale zároveň racionální diagnostik, který dokázal bylinkářstvím lidem skutečně neuvěřitelně pomáhat," uvedla Hollandová.

Světoznámá sedmdesátiletá režisérka Hollandová je absolventkou pražské FAMU. Její filmy získaly řadu ocenění, například snímek Evropa, Evropa z roku 1990 získal mimo jiné Zlatý glóbus a nominaci na Oskara pro nejlepší scénář. V Česku je Hollandová známá především díky oceňované minisérii o Janu Palachovi Hořící keř, kde si zahrál i Ivan Trojan. Poslední film Hollandové Pan Jones měl světovou premiéru na letošním filmovém festivalu Berlinale.