Trojan má kvůli synovi dvojnásobnou radost z úspěchu Šarlatána

Praha - Herec Ivan Trojan má kvůli synovi Josefovi dvojnásobnou radost z úspěchu filmu Šarlatán v boji o Oscara. Šarlatán byl zahrnut do užšího výběru na Nejlepší mezinárodní hraný film. Z necelé stovky přihlášených filmů se tak ocitl mezi 15 vybranými. Trojan ztvárnil léčitele a bylinkáře Jana Mikoláška, přičemž musel obsáhnout tři časová období. Proto první hraje jeho syn Josef.

Fotogalerie

"Pro syna je to na začátku jeho herecké kariéry obrovský úspěch. Je to naše společné dílo. O to více si toho vážím, že jeden bez druhého bychom nebyli ten Jan Mikolášek, jaký je," řekl dnes ČTK Ivan Trojan, který již dříve označil Mikoláška za nejsložitější postavu, jakou kdy ve filmu hrál.

Na začátku letošního roku si Ivan a Josef Trojanové za herecké role ve filmu Šarlatán odvezli z Berouna cenu Trilobit 2020. Josef se na casting přihlásil bez vědomí svého otce a Trojan se o účasti svého syna dozvěděl až od produkce. "Od začátku bylo jasné, že Ivan nemůže zahrát všechny fáze Mikoláškova života. Netušila jsem, že jeden ze čtyř Ivanových synů je nadaný herec a že je mu tak podobný. Jsou si podobní nejen fyzicky, ale i charakterově. Nechybí jim zodpovědnost, což je jejich důležitá vlastnost," konstatovala před časem režisérka úspěšného snímku Agnieszka Hollandová.

Slavnostní ceremoniál v pořadí 93. ročníku cen americké Akademie filmového umění a věd se uskuteční 25. dubna v Los Angeles. Nominace budou zveřejněny 15. března. "Z postupu filmu Šarlatán do užšího výběru máme velikou radost a držíme palce, aby postoupil i do pětice nominovaných. Považuji za velký úspěch, že se po roce dostal do užšího výběru na Oscara opět český film," sdělil Ivo Mathé, prezident České filmové a televizní akademie, jejíž členové Šarlatána do boje o Oscara vyslali. V loňském roce o Oscara usiloval film Václava Marhoula Nabarvené ptáče.

Koprodukční drama Šarlatán, které nabízí pohled na strhující život výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových událostí, nepatří podle Hollandové mezi favority na zisk sošky pozlaceného plešouna. "Vidím tam dva favority, takže to bude těžké a s celkovým vítězstvím a Oscarem spíše nepočítám. Je tam několik skutečně velmi silných filmů a ten náš je takový komorní. Ale člověk nikdy neví...," podotkla Hollandová.

"Nemám žádná očekávání, a kdyby to vyšlo, tak by to už opravdu byl enormní úspěch. Ale i takhle je to velký úspěch pro český film," dodal Trojan.

V loňském roce byl do boje na Oscara vyslán film Václava Marhoula Nabarvené ptáče, který se probojoval mezi nejlepších deset filmů. Za téměř stoletou historii Oscarů se podařilo cenu za nejlepší cizojazyčný film získat dvěma československým a jednomu českému filmu. V roce 1965 to byl Obchod na korze Jána Kádára a Elmara Klose. O dva roky později zvítězily Ostře sledované vlaky Jiřího Menzela a v roce 1996 Kolja Jana Svěráka. Šest dalších českých filmů pak postoupilo do neužších nominací: Lásky jedné plavovlásky Miloše Formana v roce 1966 a Hoří má panenko téhož režiséra o dva roky později. Po druhé šel do boje o Oscara Jiří Menzel roku 1986 s filmem Vesničko má středisková, naopak svoji první nominaci získal Jan Svěrák za Obecnou školu v roce 1991. Roku 2000 vyjel do Los Angeles Jan Hřebejk s nominovaným filmem Musíme si pomáhat a roku 2003 zaujaly akademiky Želary Ondřeje Trojana.