Trofej pro vítěze ME basketbalistů začala cestu po Česku ve vyhlídkové tramvaji

Praha - Trofej pro vítěze mistrovství Evropy basketbalistů mají možnost vidět fanoušci dnes a v pátek v Praze a v Pardubicích. O Nikolaj Semaško Trophy se bude bojovat od 1. do 18. září a jednu ze čtyř základních skupin hostí pražská O2 arena. Pohár pro šampiony Eurobasketu začal letošní turné na konci března v bulharském Botevgradu a Česko je jedenáctou z 24 účastnických zemí, do které zavítal. Jeho program začal dnes hodinu před polednem projížďkou Prahou ve vyhlídkové tramvaji T3 Coupé.

"Dnes bude trofej ještě od 16:30 do 19:00 vystavena v obchodním centru Harfa v naší prezentační jednotce Jsme IN. Bude možnost se tam s ní vyfotit a po zaslání fotky na určený e-mail se mohou fanoušci zúčastnit losování o vstupenky na zápas Česko - Nizozemsko na Eurobasketu," řekl novinářům marketingový ředitel České basketbalové federace Martin Peterka.

Doplnil, že v pátek se trofej přesune do Pardubic. "Během odpoledne bude v obchodním centru hned vedle Enteria areny a pak se budou mít možnost lidé, kteří si koupili vstupenky na zápas Česko - Bosna a Hercegovina, vyfotit se s trofejí přímo na ochozu haly," dodal Peterka.

Jízdu tramvají s trofejí a maskotem Bouncem si nenechala ujít ani legenda domácí basketbalové scény Jiří Zídek. "Je to privilegium vůbec být součástí Eurobasketu. Je skvělá zpráva pro český basketbal, že v září budeme hostit skupinu Eurobasketu ve chvíli, kdy máme tak silnou generaci basketbalistů. Ještě nikdy jsem tak blízko trofeje nebyl. Je samozřejmě krásná a byl by to sen, kdyby se našim klukům podařilo ji pozvednout nad hlavu v Berlíně," řekl první český hráč v NBA.

Osmačtyřicetiletý bývalý hráč Charlotte Hornets, Denveru Nuggets a Seattlu SuperSonics věří, že současný tým okolo Tomáše Satoranského má šanci na zisk 26,5 centimetru vysoké trofeje pomýšlet. "Je to sport a ve formátu turnaje, kdy to není celá sezona, se může stát cokoliv. Myslím si, že máme velice opravdu velice unikátní generaci hráčů, která je teď na vrcholu. Tudíž mám vysoké naděje, ale samozřejmě nechci umocňovat tlak na naše hráče, aby jim to svazovalo ruce," prohlásil Zídek..

"Na druhou stranu si myslím, že jsou natolik zkušení a mají tolik odehráno, že budou schopní se s tím tlakem vypořádat. Je to samozřejmě speciální hrát v domácím prostředí před fanoušky a očekávání budou. Třeba utkání se Srby už je vyprodané, přijede Nikola Jokič z Denveru, dvakrát MVP (nejužitečnější hráč) NBA. Jsou věci, které mě nutí se na tu akci se opravdu těšit," dodal Zídek.

Češi začnou turnaj v pátek 2. září proti Polsku, o den později narazí na Srbsko, v pondělí 5. září je čeká Nizozemsko, další den Finsko a základní skupinu zakončí ve čtvrtek 8. září proti Izraeli. Národní tým bude hrát všechny duely od 17:30, celkem se v Praze uskuteční 15 utkání.

Další skupiny se hrají v Kolíně nad Rýnem, Miláně a Tbilisi. Vyřazovací část ME, do které postoupí nejlepší čtyři celky z každé skupiny, se koná v Berlíně.