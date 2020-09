Trofej Billa Mastertona za oddanost hokeji získal Ryan

Edmonton - Hokejový útočník Bobby Ryan z Ottawy získal Bill Masterton Memorial Trophy za vytrvalost, sportovní přístup a oddanost hokeji. Třiatřicetiletý hráč v sezoně vynechal více než dva měsíce kvůli boji se závislostí na alkoholu a zapojil se do asistenčního programu NHL a hráčské asociace NHLPA.

Cenu pojmenovanou po Billu Mastertonovi udělují členové Asociace profesionálních hokejových novinářů. Ve finálové trojici byli i útočník Philadelphie Oskar Lindblom, který se po půlroční léčbě zotavil z rakoviny kosti, a obránce Stephen Johns z Dallasu, jenž vynechal 22 měsíců kvůli posttraumatickým bolestem hlavy. Mezi kandidáty na trofej byl i český obránce Washingtonu Michal Kempný.

"Byla to nejtěžší věc, kterou jsem musel v životě udělat," uvedl Ryan. Nejprve chtěl přitom vyřešit problémy s alkoholem sám. "Musel jsem jet po objížďce, ale jsem zpět a každý den se snažím zlepšovat," řekl útočník, který v únoru ve svém prvním zápase po vyléčení vstřelil hattrick a pomohl Ottawě k výhře 5:2 nad Vancouverem.

Ryan přiznal, že původně nechtěl, aby se o jeho problémech dozvěděla veřejnost. Ale nakonec byl rád, že se tak stalo. "Jsem rád, že jsem vstoupil do programu, a jsem vděčný i za zveřejnění. Pomohlo mi to pohnout se dopředu, ale ukázat i dalším lidem správný směr," uvedl útočník, který v NHL odehrál včetně play off téměř 900 zápasů.