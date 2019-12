Trličík ocenil po výhře tým Vítkovic, ale netuší, co bude dál

Hradec Králové - Nový kouč Mojmír Trličík dovedl hokejisty Vítkovic k první výhře v extralize po šesti zápasech, v nichž nebodovali. Ostravané vyhráli v Hradci Králové 2:0. Pětapadesátiletého Trličíka úspěch na ledě čtvrtfinalisty Ligy mistrů potěšil, jakožto dočasně dosazený kouč ale netušil, co se bude dít dál.

"Překvapivé vítězství se zrodilo po jednoduché hře, stoprocentním výkonu brankáře a velké vůli po výhře, která se projevila velkou obětavostí a blokováním střel," řekl Trličík po utkání.

"Týmu i trenérům bych chtěl poděkovat, jak jsme to zvládli. Teď je pauza, musíme dobře potrénovat a po ní - dá se říct - začíná nová liga. Takže můžu slíbit, že uděláme vše pro to, abychom to nastartovali," doplnil šéfa střídačky gólman Miroslav Svoboda, jenž vychytal čisté konto.

Trličík nastoupil k mužstvu v sobotu. V pátek Vítkovice schytaly na ledě Karlových Varů debakl 1:9, poté byl odvolán trenér Jakub Petr, jenž zastával také funkci sportovního ředitele klubu.

"Předně bych chtěl říct, že teď asi fanoušci budou plivat na Kubu Petra, ale tím to vůbec nebylo. On k nám vedl po zápase ve Varech rozhovor a myslím si, že tam už začal ten obrat," řekl Svoboda. "Pak za námi přijel pan Trličík, který to odkoučoval skvěle, ukázal zkušenosti, které má, patří mu za to dík. Doufáme, že nás to zase nakopne na dobrou cestu zpátky," přál si Svoboda.

Vítkovičtí se najednou představili ve zcela jiném světle. Vypadali mnohem silnější, před Svobodou se o výsledek rvala parta bojovníků.

"Myslím, že to bylo o velké psychické dece, která tady pořád je. Zrovna tímto směrem jsme na hráče působili, protože víme, že v mužstvu je velká síla. Na začátku sezony dokázali hráči otáčet zápasy a vyhrávat, jen šlo o to tu sílu probudit, vrátit se k ní a věřit, že každým střídáním se posunou k většímu sebevědomí," přemítal Trličík.

Důležité z jeho pohledu bylo, že Ostravané vydrželi pracovat naplno po celých 60 minut. "Je to o tom si to nerozdělit na třetiny, ale na každé střídání. Organizace pak byla o jednoduchosti hry, maximálním tlaku do brány a víře, že soupeř udělá chybu a my z toho dáme gól," dodal kouč.

Trličík se vrátil na scénu po dlouhé době. Rozhodně to nepředpokládal. "Situace, která nastala, byla pro mě absolutně nečekaná. Ještě před dvěma dny bych nepřemýšlel o tom, že se něco takového může stát. A když to přišlo, tak mé myšlenky směřovaly jen k tomuto zápasu, k ničemu jinému. Vůbec jsem nepřemýšlel, co bude dál," připomněl Trličík.

Zápas v Hradci Vítkovicím vyšel, nyní se uvidí, jak se bude situace v klubu, který bojuje o záchranu v extralize, vyvíjet. "V pondělí půjdu na trénink, v 6:50 ho máme s juniorkou. 'Áčko' má podle původního plánu do středy volno," nastínil Trličík.

Extraliga má reprezentační přestávku. "Nevím vůbec nic, co a jak bude dál. Nevím, jestli zůstanu. A myslím, že to není otázka tohoto dne. Byl jsem požádán - jako už dvakrát - abych se toho ujal, než se situace vyřeší," podotkl zkušený trenér.

Příští zápas čeká Vítkovice ve středu 18. prosince doma s Olomoucí, otázkou zůstává, zda u toho bude i Trličík.