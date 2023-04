Tripartity se bude podle Středuly nově účastnit i zástupce prezidenta Pavla

Praha - Jednání tripartity, tedy vlády, odborářů a zaměstnavatelů, by se měl nově účastnit i zástupce prezidentovy kanceláře. Odbory to vítají. Novinářům to po setkání s prezidentem Petrem Pavlem na Hradě řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Hlavu státu požádal, zda by se nesešla s předsedy a předsedkyněmi všech tří desítek svazů, které centrála zastřešuje.

"Rádi bychom se s panem prezidentem sešli všichni předsedové a předsedkyně odborových svazů, abychom ho mohli informovat o našem pohledu na aktuální situaci... V některých tématech se určitě shodujeme, že ta situace je vážná. Například ta komunikace je velice nepříjemná z pohledu vlády. Může to vést k eskalaci. Setkání s námi (předáky a předačkami) může vést k tomu, že můžeme říct vlastní pohled na situaci v ČR, k tomu, co tady hrozí," uvedl Středula. Podle něj by měla pokračovat i jeho případná setkání s prezidentem. Konat by se měla podle potřeby. Předseda ČMKOS uvedl, že pracovníci prezidentovy kanceláře budou hledat formát schůzek. "Tripartity se bude například účastnit i zástupce kanceláře prezidenta republiky, což jsem přivítal," dodal Středula.

Odbory Pavlovi poslaly už své stanovisko k mimořádné červnové valorizaci důchodů. Vláda prosadila kvůli vysokým výdajům nižší přidání. Odboráři to kritizovali, postup označili za protiústavní. Konfederace považuje za zásadní problém vysokou inflaci. Navrhovala zastropování cen. S návrhy změn DPH, o nichž informovala média, odbory nesouhlasí. "Ten návrh může zvednout inflaci až o sedm procentních bodů, což je nevídané nebezpečí. Jen to potvrzuje slova kritiků, kteří říkají, že návrh je proinflační," uvedl Středula. Podle odborů jsou ale změny daní a odvodů nutné, podíl skupin plátců by se měl přehodnotit a daňový mix upravit.

Předák prezidentovi dnes představil stanoviska ČMKOS nejen ke zvažovaných změnám daní, ale i k minimální mzdě či k evropské podpoře pro slabší regiony. Pavel s premiérem Petrem Fialou (ODS) už avizovali, že se budou pravidelně k aktuálním tématům setkávat.

Předseda ČMKOS chodíval na Hrad už za předchozím prezidentem Milošem Zemanem, a to pravidelně vždy po několika měsících. Zeman ho pak před rokem podpořil zpočátku i v kandidatuře na prezidenta. Středula však krátce před prvním kolem z prezidentské volby odstoupil a vyjádřil podporu Danuši Nerudové, která pak skončila na třetím místě. Proti Pavlovi i proti jeho soupeři do druhého kola Andreji Babišovi (ANO) se ostře vymezil kvůli jejich komunistické minulosti. Po volbách pak nové hlavě státu pogratuloval ke zvolení a uvedl, že doufá, že se Pavlovi podaří zahladit příkopy ve společnosti. S Babišem se pak sešel na jednom pódiu při nedávné odborářské protivládní demonstraci.