Tripartita začala projednávat návrh rozpočtu a na zvýšení minimální mzdy

Podle návrhu rozpočtu by stát měl příští rok hospodařit s příjmy 1,92 bilionu korun a výdaji 2,17 bilionu korun. Schodek by činil 252 miliard korun. Proti schválenému letošnímu rozpočtu je to o 18 miliard korun méně. Kabinet by měl připravovaný rozpočtový zákon schvalovat ve středu. Do konce září normu musí dostat Sněmovna.

Do rozpočtu se promítají opatření z vládního balíčku k ozdravení financí. Odbory a zaměstnavatelé společně žádali o devět změn v navrhovaném souboru opatření. Usilovali mimo jiné o zachování daňového zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů. Koalice se dohodla u bonusů na osvobození od daně do poloviny průměrné mzdy. Pro příští rok by měl limit činit 21.983 korun. Odboroví předáci kritizují v připravovaném rozpočtu třeba snížení sumy na platy pracovníků veřejného sektoru o dvě procenta proti letošku. Podle zaměstnavatelů jsou potřeba strategické investice a podpora inovací.