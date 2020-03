Tripartita se shodla na delším ošetřovném - ŽIVĚ

Praha - Vedení tripartity se dnes shodlo na prodloužení ošetřovného pro rodiče školáků při nynější nákaze koronavirem. Shoda je také na příspěvku státu na mzdy pracovníků z prodejen a dalších provozů s nařízeným uzavřením. O přesném nastavení opatření rozhodne vláda. ČTK to po dnešním jednání zástupců vlády, odborů a zaměstnavatelů řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. O dalších krocích se podle něj bude dál jednat.

Školy v Česku jsou od 11. března kvůli možnému šíření nákazy novým koronavirem zavřené. Řada rodičů musela zůstat s potomky doma. Zaměstnanci mohou z nemocenského pojištění získat ošetřovné. Činí 60 procent denního základu příjmu na devět dnů na děti do deseti let, u samoživitelek a samoživitelů až na 16 dní na školáky do 16 let. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) s nemocenským pojištěním ošetřovné nedostávají. Ministerstvo práce navrhlo doplatit zaměstnancům ošetřovné za všechny dny, co zůstanou školy zavřené, a to na děti do 15 let. OSVČ by mohly dostat dávku 424 korun na den.

Podle Středuly panuje shoda na prodloužení ošetřovného, ale ne na nastavení. Věk dětí a výši náhrady po dobu uzavření škol, nebo po dobu trvání rozhodnutí vlády stanoví kabinet. Středula míní, že pokud bude stát ošetřovné doplácet, měl by hradit víc než 60 procent základu příjmu. Předák mluvil o 80 procentech. Se zvýšením věkové hranice u dětí pro ošetřovné odbory souhlasí. Dávku by měly dostávat pak všechny OSVČ, tedy i bez nemocenského pojištění.

Shoda byla podle šéfa ČMKOS také na "spoluúčasti státu" na mzdách pracovníků prodejen, restaurací a dalších provozoven, které vláda nařídila kvůli ochraně před koronavirem uzavřít. Zaměstnavatelé jim nyní platí celý výdělek. Vedení tripartity jednalo podle Středuly o tom, že by stát uhradil čtyři pětiny mzdy a zaměstnavatel pětinu. "Nebyl tu zásadní rozpor," řekl Středula.

Jednání o dalších opatřeních, mezi která patří zavedení kurzarbeitu, budou pokračovat. Vedení tripartity dnes diskutovalo "na dálku". Po jeho videokonferenci začalo mimořádné zasedání vlády, která by dnes mohla o ošetřovném či podílu státu na mzdách v uzavřených provozech rozhodnout.

Situací kolem šíření nového typu koronaviru se dnes dopoledne bude znovu zabývat vláda. Předcházet tomu bude jednání předsednictva tripartity. Hospodářská komora bude informovat o tom, jak by mohl stát pomoci českým firmám s překonáním současného nouzového stavu. Kvůli situaci kolem nákazy by se měli setkat také zástupci vlády s předsedy sněmovních stran.

Vláda v posledních dnech vyhlašovala a upřesňovala opatření, jejichž cílem je šíření epidemie koronaviru v Česku zastavit. Od pondělí jsou až na výjimky pro české občany i cizince zavřené hranice, vláda také omezila volný pohyb lidí. Snaží se zajistit respirátory a roušky, kterých není dost ani ve zdravotnictví a sociálních službách. Předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula nečeká, že by stát musel mimořádná opatření znovu dramaticky zpřísnit.

Hospodářská komora vyzvala vládu, aby umožnila okamžitý přístup firem postižených nouzovým stavem k bezúročným úvěrům. Žádosti o ně začala v pondělí přijímat Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). Komora navrhuje také zavedení takzvaného kurzarbeitu, kdy stát při omezení či zastavení výroby zaměstnancům podniků přispívá na mzdy, aby se zabránilo propouštění. Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý a předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula se v pondělí večer v České televizi shodli, že vláda by měla v současné situaci do ekonomiky pustit dodatečné peníze bez ohledu na jednorázový nárůst schodku státního rozpočtu.

Potvrzených případů nákazy koronavirem je v Česku nyní 344, první tři pacienti se vyléčili. Testováno bylo víc než 5000 lidí.