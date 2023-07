Tripartita probere návrh rozpočtu, zabývat se bude i změnami ve školství

Praha - Výhrady k návrhu státního rozpočtu na příští rok budou moct dnes zaměstnavatelé a zástupci odborů probrat s ministry na zasedání tripartity ve Strakově akademii. Naplánováno je tam také jednání krajských tripartit, a to zejména na téma změn plánovaných v základním a středním školství a financování sociálních a zdravotních služeb. Zástupci zaměstnavatelů, odborů a vlády proberou změnu v týmu pro místní rozvoj a unijní fondy. Zabývat se budou také změnami v zaměstnanosti v příštích osmi letech vyplývající z generačních změn na trhu práce a strategií podpory exportu.

Vláda schválila předběžný návrh státního rozpočtu na rok 2024 v druhé polovině června, počítá se schodkem 235 miliard korun. Příjmy by měly být 1,899 bilionu korun a výdaje 2,134 bilionu korun. Výše příjmů a výdajů se ještě bude měnit po zpracování srpnové makroekonomické prognózy ministerstva financí.Vláda musí konečnou podobu rozpočtu schválit do konce září, do té doby počítá s debatou o jednotlivých kapitolách. Kabinet už rozhodl, že nebude v rozpočtu na příští rok snižovat tarifní platy státních zaměstnanců o pět procent, jak původně zvažoval, ale ponechá je na úrovni letošního roku.

V porovnání s letošním rokem pracuje návrh rozpočtu na příští rok s příjmy o 29,1 miliardy nižšími a výdaji o 89,1 miliardy nižšími. Na výdajové straně je největší nárůst v kapitole ministerstva obrany, jehož rozpočet roste o 48 miliard korun kvůli naplnění zákona, podle něhož musí obranné výdaje dosahovat dvou procent hrubého domácího produktu (HDP). O 39,6 miliardy korun rostou výdaje na důchody.