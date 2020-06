Tripartita posoudí pomoc ekonomice za epidemie či plán investic

Praha - Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se chystají v pondělí posoudit účinnost opatření ke zmírnění dopadů koronavirové krize na české podniky a zaměstnance. Hodnotit budou programy COVID a Antivirus, jejichž prostřednictvím se vláda snaží udržet zaměstnanost po jarním propadu ekonomiky. Vláda chce sociální partnery také seznámit s přehledem přípravy dopravních staveb s plánovaným zahájením v nejbližších letech a stavebními náklady nad 300 milionů korun.

Výstavba dopravní infrastruktury má podle premiéra Andreje Babiše (ANO) pomoct zemi "proinvestovat se" hospodářskou krizí, kterou ekonomové předpovídají jako důsledek pandemie. Kabinet seznámí odbory a zaměstnavatele také se stavem čerpání peněz z fondů EU, podle pátečních informací ministerstva pro místní rozvoj čeští příjemci ke konci května dostali proplaceno 318 miliard korun, což představuje polovinu celkové alokace pro období 2014 až 2020.

Celková přijatá opatření na podporu ekonomiky v souvislosti s dopady šíření koronaviru činí podle ministerstva financí aktuálně zhruba 1,15 bilionu korun, tedy 20,8 procenta hrubého domácího produktu. Někteří ekonomové vyčíslenou podporu kritizují nebo zpochybňují, například v záručním programu COVID III.

Odbory hodlají s vládou jednat o zvýšení příplatků za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Jejich výše je závislá na výši minimální mzdy. Asociace samostatných odborů navrhuje zvýšit tento příplatek o 2500 korun měsíčně. K tématu se vrátí tripartita po měsíci, na minulém zasedání jednání přerušila.

Diskutovat zřejmě sociální partneři po měsíci znovu nebudou o osudu takzvané Zelené dohody EU, která má unijní země ke snížení emisí skleníkových plynů o 50 až 55 procent k roku 2030 oproti roku 1990. Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly požádalo ministerstvo průmyslu a obchodu o stáhnutí tohoto bodu z jednání.

Po minulém jednání tripartity koncem května vicepremiér a ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) uvedl, že by Česko mělo zacílit na 45 procentní snížení. Snažit se o 55 procent by podle něj bylo komplikované. Za důležitější považuje nastartování ekonomiky. Plán předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové má obsahovat pět desítek kroků, které by do roku 2050 měly přispět k dosažení klimatické neutrality. Týkat se má řady oblastí od energetiky přes automobilový průmysl až třeba po zemědělství.