Tripartita odmítla uložení restrikcí pro neočkované zaměstnance

Praha - Sociální partneři i zástupci vlády odmítli na dnešním mimořádném jednání tripartity uložení jakýchkoliv restrikcí pro neočkované zaměstnance. O výsledku jednání k opatřením proti koronaviru na pracovištích tripartita informovala na twitteru. Podle zprávy premiér Andrej Babiš (ANO) současně vyjádřil nesouhlas s povinným očkováním obyvatel.

Po pondělním jednání Ústředního krizového štábu jeho šéf a končící vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) zmínil návrh, podle něhož by do provozů a kanceláří nesměli lidé bez očkování, negativního testu či potvrzení o prodělaném covidu. Odboráři a podnikatelé to kritizovali.

Podle předáka Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly není možné za nízkou proočkovanost trestat pracovníky a firmy. Zaměstnavatelé přitom už na jaře neúspěšně usilovali o to, aby mohli zřizovat svá očkovací centra. Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje by podniky dokázaly své lidi k očkování motivovat. Odbory a podnikatelé si stěžují také na to, že s nimi vláda předem chystaná opatření neprojednává a dozvídají se o nich až po schválení.