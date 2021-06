Tripartita bude jednat o rozpočtu či o směrnici EU o minimální mzdě

Praha - Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů budou dnes projednávat první návrh státního rozpočtu na příští rok. Ministerstvo financí ho připravilo se schodkem 390 miliard korun. Odboroví předáci chtějí debatovat mimo jiné o růstu platů ve veřejném sektoru, podnikatelé o investicích. Tripartita by měla jednat také o chystané evropské směrnici o minimální mzdě či o novele o významné tržní síle.

Podle prvního návrhu by měl stát příští rok hospodařit s příjmy téměř 1,49 bilionu korun a výdaji 1,88 bilionu, tedy s deficitem 390 miliard. Počítá se se zvýšením všech důchodů po valorizaci ještě o dalších 300 korun za zhruba 10,6 miliardy, s přidáním peněz školství na vyšší počet žáků či s investicemi 187,5 miliardy. Platy ve veřejném sektoru by se nejspíš zvedat neměly. Ekonomové a opoziční politici vysoký schodek kritizují, podle nich je potřeba veřejné finance konsolidovat.

O rozpočtu, navýšení platů a minimální mzdě odboroví předáci jednali už minulý týden s vládními sociálními demokraty. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) navrhuje, aby se příští rok nejnižší výdělek zvedl o 2800 korun na 18.000 korun, tedy o 18 procent. Odbory jsou s ní ve shodě. Zaměstnavatelé jsou naopak pro mírnější přidání, a to nejvýš o několik stokorun. Poukazují na dopady koronavirové krize na firmy.

V návrhu evropské směrnice o přiměřených minimálních mzdách způsob stanovení částky není. Text ale obsahuje doporučení, podle něhož by nejnižší výdělek mohl dosahovat poloviny průměrné mzdy či 60 procent mediánové mzdy. Opatření má bránit chudobě lidí, kteří pracují. Průměrná mzda loni v Česku činila 35.611 korun. Medián byl letos v prvním čtvrtletí 29.867 korun.

Tripartita má v programu i novelu o významné tržní síle. Norma má upravit pravidla podle evropské směrnice proti nekalým obchodním praktikám. Do české legislativy se měl evropský předpis přenést do začátku letošního května, ČR termín nedodržela. Není jasné, zda se novela stihne přijmout do voleb.