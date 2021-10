Tripartita bude jednat o podpoře automobilek po omezení výroby

Praha - Tripartita bude dnes jednat o podpoře automobilek a dalších firem, které kvůli výpadku dodávek omezují výrobu. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů by měli debatovat i o situaci na trhu s energiemi. Znovu by se měli zabývat také navýšením minimální mzdy. Mimořádné tripartitní jednání se uskuteční on-line.

Firma Škoda Auto už dříve oznámila, že kvůli nedostatku čipů ode dneška do konce roku výrazně omezí, nebo dokonce zastaví výrobu. S omezeními počítají i další automobilky a jejich dodavatelé. Někteří tak už část pracovníků kvůli výpadkům nechávají doma. Svaz průmyslu a dopravy navrhuje, aby vláda spustila dočasně na tři měsíce program Antivirus, z něhož se firmám za epidemie proplácely mzdy či jejich část. Příspěvek při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin dorovnával 60 procent náhrady mzdy do 29.000 korun. Antivirus by podle odborového předáka Josefa Středuly mohl fungovat až do poloviny příštího roku, ještě v říjnu by měl být prodloužen. Dosud se s ním počítalo do konce roku. Byla by to podle něj značná pomoc, protože schvalovací procesy programu kurzarbeit jsou pomalé.

Tripartita by měla diskutovat také o situaci na trhu s energiemi. Ty výrazně zdražují. Dopadá to na domácnosti i podniky. Nového dodavatele energií si bude muset hledat 900.000 odběratelů skupiny Bohemia Energy, která minulý týden skončila. Ukončení činnosti minulý týden oznámily také firmy A-PLUS Energie obchodní se 150 odběrnými místy a Kolibřík energie s 28.000 klienty. Lidé na nalezení nového dodavatele mají půl roku. Na tuto dobu je přebírají jiné společnosti.

Rada hospodářské a sociální dohody by znovu měla jednat i o navýšení minimální mzdy. Dosud se neshodla. Odcházející ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) navrhuje od ledna růst z nynějších 15.200 na 18.000 korun. Odbory to podporují. Podle končící ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) je navrhovaná částka nereálná. Zaměstnavatelé na zářijovém jednání tripartity mluvili o přidání o 550 korun.