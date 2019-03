Praha - Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů budou dnes ve Strakově akademii v Praze jednat o financování úprav krajiny a o opatřeních pro období sucha. Takzvaná tripartita bude diskutovat také o doporučeních Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj pro české zdravotnictví (OECD), o e-neschopence či připravované novele zákoníku práce.

Ministři by se sociálními partnery měli jednat také o strategii vedoucí k dosahování energetických úspor v průmyslu a o posílení národních programů na podporu úspor energie a o úpravách odpadového zákona, které mají vést ke zvýšení recyklace odpadů.

Naopak o zavedení pravidelné valorizace plateb státu za důchodce, děti či nezaměstnané do zdravotnictví tripartita jednat nebude. Premiér Andrej Babiš bod z jednání stáhl, uvedla v neděli Česká televize. Dohoda o tom, jak by měl výpočet vypadat, zatím mezi ministerstvem financí a zdravotnictví není. Podle premiéra je jasné jen to, že končí úvaha o zrušení plateb za státní pojištěnce a nahrazení jiným modelem.