Tripartita bude jednat o daňových změnách či o demografickém vývoji

Praha - Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se dnes odpoledne sejdou, aby jednali o parametrech daňových úprav. Tripartita se zaměří i na opatření kvůli cenám energií, na vliv demografických změn na trh práce či na analýzu dopadů evropské ekologické legislativy na domácnosti. Věnovat se bude také postupu přípravy čerpání evropských peněz či větších dopravních staveb.

Česko v posledních letech hospodaří se stamiliardovými schodky. Vláda minulý týden aktualizovala programové prohlášení. Nově v něm uvádí, že kvůli návratu k udržitelným financím ve spolupráci s Národní rozpočtovou radou a Národní ekonomickou radou vlády připraví a provede změny na příjmové i výdajové straně. Z textu kabinet vyškrtl slib o vytvoření daňové brzdy. Ministerstvo financí na tripartitu připravilo materiál s parametry možných daňových úprav. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) před nedávnem řekl, že návrhy změn pak předloží v jednom balíku.

Tripartita by měla jednat také o demografickém vývoji a jeho dopadu na trh práce. Česká společnost stárne. Zaměstnavatelé si už nyní stěžují na nedostatek pracovních sil. Varují před dalším zhoršováním situace. Ve 30. letech začne postupně odcházet do důchodu nejpočetnější generace takzvaných Husákových dětí. Počet mladých výpadek nedorovná.

Odboráři z Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) chtějí mluvit také o připravované důchodové reformě. Stěžují si, že s nimi kabinet zamýšlené změny neprojednává a že se o nich dozvídají z médií. Předáci se staví proti případnému pokračování ve zvyšování důchodového věku. Ten nyní postupně roste a ve 30. letech by se měl zastavit na 65 letech. Členové vlády mluví o tom, že kvůli zadlužování důchodového systému a snaze udržet penze i pro budoucí důchodce bude potřeba věkovou hranici dál odsouvat, a to podle prodlužování života. Růst by případně mohla postupně zhruba o rok za desetiletí. Zvedat by se mohla do 68 let.

Kabinet v programovém prohlášení počítá s tím, že by důchod měl mít tři části - základní, zásluhovou a naspořenou. Zpomalit by se mělo navyšování penzí při valorizacích. Zkrátit by se měla povinná doba placení pojištění. Zavést by se měla dřívější penze pro náročné profese.