Trio českých oštěpařek je ve finále MS, Lasickeneová má třetí zlato

Dauhá - Všechny tři české oštěpařky postoupily na mistrovství světa v Dauhá do úterního finále. Trojnásobná mistryně světa Barbora Špotáková i další uchazečka o medaili Nikola Ogrodníková se udržely ve hře až posledním hodem. Z dvanáctého místa proklouzla mezi elitu také Irena Šedivá. Z postupu se radovala i čtvrtkařka Lada Vondrová, která při své premiéře na světovém šampionátu poběží v úterý semifinále.

Limit 63,50 m byl nad síly většiny oštěpařek a splnily ho jen letošní jednička Číňanka Lu Chuej-chuej hned prvním hodem 67,27 a německá mistryně Evropy Christin Hussongová (65,29).

Ogrodníkové se kvalifikace příliš nepovedla. Stříbrná z mistrovství Evropy v loňském roce a třetí žena letošních tabulek poslala v první sérii oštěp mimo výseč a ve druhé jen těsně za hranici padesáti metrů. Až ve třetí se zlepšila na 61,17, což nakonec stačilo na deváté místo. "To už jsem si říkala před pokusem, že to dopadne, jak má. Doufala jsem, že to tam švihnu a zachráním se," řekla.

Také Špotáková se trápila, první nepovedený pokus úmyslně přešlápla, ani druhým nepřehodila hranici šedesáti metrů, Ale bohaté zkušenosti proměnila v posledním pokusu v postup. Výkon 62,15 ji zařadil celkově na šesté místo.

Svou sedmou světovou kvalifikaci tak proměnila v šestý postup, jen při premiéře v roce 2005 v Helsinkách zůstala před branami finále. V kvalifikaci neztrácela hlavu. "Já jsem věřila, že to hodím. Myslím, že už to bylo někdy jindy i horší. Myslela jsem si, že to prostě dám," uvedla dvojnásobná olympijská vítězka a světová rekordmanka.

Šedivá se do finále podívá poprvé. Hod dlouhý 60,90, jen 42 cm za osobním rekordem, jí stačil na dvanácté a poslední postupové místo. Pouze šest centimetrů rozhodlo v její prospěch. "Myslím si, že dneska jsem měla štěstí, že jsem si ho vybrala na pár let dopředu," poznamenala.

Vondrová postoupila přímo do úterního semifinále běhu na 400 metrů, když v prvním rozběhu skončila třetí za 52,23. Dvacetiletá čtvrtkařka při své premiéře na MS měla výborný závěr a nechala za sebou čtyři soupeřky s podstatně lepšími osobními rekordy.

Rychlejší byly jen americká mistryně světa Phyllis Francisová z USA a Sada Williamsová z Barbadosu. "Spíš jsem doufala, že bych mohla postoupit na čas. Že budu v první trojce, to jsem teda nečekala. Jak jsem doběhla, tak jsem si nebyla úplně stoprocentně jistá, koukala jsem na tu tabuli, a jak jsem to tam viděla, tak jsem byla úplně vykulená," vykládala Vondrová.

V semifinále dvoustovky mužů potvrdil roli lídra letošních tabulek Američan Noah Lyles časem 19,86. Pod dvacet sekund se dostal i Alex Quiňónez z Ekvádoru a hladce postoupil také turecký obhájce titulu Ramil Gulijev. Jamajka nebude mít stejně jako před dvěma lety ve finále dvoustovky zastoupení. Nejlepší z její trojice, veterán Yohan Blake měl až patnáctý čas.

V rozbězích na 200 metrů žen byla nejrychlejší stříbrná ze stovky Britka Dina Asherová-Smithová v čase 22,32 s a potvrdila roli největší favoritky této disciplíny. Zvláště když další medailistky z poloviční tratí k rozběhům nenastoupily. Vítězná Jamajčanka Shelly-Ann Fraserová-Pryceová oznámila, že se v Dauhá soustředí už jen na štafetu, a dvoustovku vynechala i bronzová Josée Ta Louová z Pobřeží slonoviny. Zranění nepustilo na start dvojnásobnou mistryni světa Dafne Schippersovou z Nizozemska.

Nad vysokými překážkami své rozběhy bez problémů vyhrály největší hvězdy posledních let. Nejrychlejší byl v čase 13,15 Španěl Orlando Ortega, stříbrný z minulého šampionátu. Jen o dvě desetiny pomalejší byl jeho tehdejší přemožitel Jamajčan Omar McLeod. Vypadl však jeden z favoritů, druhý muž letošních tabulek Američan Daniel Roberts, který byl diskvalifikován poté, co srazil překážku v sousední dráze.

Ruská výškařka Lasickeneová má třetí zlato

Ruská výškařka Marija Lasickeneová získala potřetí za sebou titul mistryně světa. V Dauhá skákala všechny výšky až do 204 centimetrů na první pokus, ale v mimořádně kvalitní soutěži našla nečekanou soupeřku. Teprve osmnáctiletá Jaroslava Mahučichová z Ukrajiny vylepšila světový juniorský rekord o tři centimetry a s velkou favoritkou prohrála jen na horší pokusy.

Nor Karsten Warholm završil čtvrtý den šampionátu očekávaným triumfem v běhu na 400 m překážek v čase 47,42 a zopakoval vítězství z Londýna. Útoku na světový rekord Američana Kevina Younga z roku 1992 se diváci nedočkali, potěšilo je ale třetí místo Abderrahmana Samby, který vybojoval první medaili pro hostitelskou zemi. Největším Warholmovým soupeřem byl stejně jako ve finále Diamantové ligy v Curychu Američan Rai Benjamin, ale i tentokrát prohrál.

Také Muktar Edris z Etiopie obhájil titul v běhu na 5000 metrů v čase 12:58,85 a světového zlata se konečně dočkal Švéd Daniel Stahl, nejlepší diskař posledních let a lídr letošních tabulek. Litevec Adrius Gudžius, který ho připravil o před dvěma lety v Londýně připravil o vítězství, tentokrát neprošel ani do užšího finále.

Ve výškařském sektoru dnes ani dva metry nestačily na medaili, Ukrajinka Julija Levčenková s tímto výkonem zůstala pod stupni vítězů. Dokonale ji zastoupila její krajanka Mahučichová, která teprve před dvěma týdny oslavila osmnácté narozeniny. Dva metry zdolala až na třetí pokus, ale pak překonala ještě dvě následující výšky a přinutila Lasickeneovou bojovat až do konce. Bronz získala halová mistryně světa Američanka Vashti Cunnighamová.

Na pětikilometrové trati se mistr Evropy Nor Jakob Ingebrigtsen v posledním kole pokusil zaskočit africké soupeře, ale v závěru jim nestačil a doběhl pátý. S Edrisem nejdéle držel krok jeho krajan Barega. Nadvládu etiopských běžců narušil na třetím místě Kanaďan se somálskými kořeny Mohammed Ahmed.

Norské trio bratrů Ingebrigtsenových sice vládne v Evropě, ale na africké vytrvalce stále nestačí. Dlouho se drželi v závětří, v posledním okruhu nastoupil nejmladší z trojice Jakob, ale útoku Etiopanů neodolal. Ti se během závodu vzorně střídali ve vedení a nakonec si to rozdali o medaile.

Edris letos nijak nezářil, ale na vrchol sezony se připravil skvěle a v závěrečné dvoustovce byl nejlepší. Pro stříbro si doběhl Barega, letos nejrychlejší Telahun Bekele skončil těsně pod stupni vítězů. Jakob Ingebrigtsen zůstal jen devět desetin za svým osobním rekordem, ale stačilo to jen na páté místo.

Běh žen na 3000 m překážek byl velkým sólem světové rekordmanky Beatrice Chepkoechové z Keni, která proběhla cílem v čase 8:57,84 s více než čtyřsekundovým náskokem. Ale africká nadvláda nebyla tak velká, jak by se zdálo při pohledu do letošních tabulek. Obhájkyně titulu Američanka Emma Coburnová přidala do své sbírky stříbro v osobním rekordu a třetí doběhla stejně jako před čtyřmi lety v Pekingu Němka Gesa Krauseová.

Osmistovku vyhrála překvapivě Halimah Nakaayiová z Ugandy v národním rekordu 1:58,04. Američanka Ajee Wilsonová, největší favoritka a vítězka Diamantové ligy, vbíhala do cílové rovinky na první pozici, ale došly jí síly a prohrála i boj o stříbro s krajankou Raevyn Rogersovou.

MS v atletice v Dauhá:

--------

Muži:

5000 m: 1. Edris 12:58,85, 2. Barega (oba Et.) 12:59,70, 3. Ahmed (Kan.) 13:01,11, 4. T. Bekele (Et.) 13:02,29, 5. J. Ingebrigtsen (Nor.) 13:02,93, 6. Krop (Keňa) 13:03,08, 7. Chelimo (USA) 13:04,60, 8. Kimeli (Keňa) 13:05,27.

400 m př.: 1. Warholm (Nor.) 47,42, 2. Benjamin (USA) 47,66, 3. Samba (Katar) 48,03, 4. McMaster (Brit. Pan. ostrovy) 48,10, 5. Holmes (USA) 48,20, 6. Copello (Tur.) 48,25, 7. Dos Santos (Braz.) 48,28, 8. Lahúlú (Alž.) 49,46.

Disk: 1. Stahl (Švéd.) 67,59, 2. Dacres (Jam.) 66,94, 3. Weisshaidinger (Rak.) 66,82, 4. Firfirica (Rum.) 66,46, 5. Parellis (Kypr) 66,32, 6. Denny (Austr.) 65,43, 7. Hadádí (Írán) 65,16, 8. Wierig (Něm.) 64,98.

Ženy:

800 m: 1. Nakaayiová (Ug.) 1:58,04, 2. Rogersová 1:58,18, 3. Wilsonová (obě USA) 1:58,84, 4. Nanyondová (Ug.) 1:59,18, 5. Sumová (Keňa) 1:59,71, 6. Gouleová (Jam.) 2:00,11, 7. Arafiová (Mar.) 2:00,48, 8. Brownová (USA) 2:02,97.

3000 m př.: 1. Chepkoechová (Keňa) 8:57,84, 2. Coburnová (USA) 9:02,35, 3. Krauseová (Něm.) 9:03,30, 4. Yaviová (Bahr.) 9:05,68, 5. Chemutaiová (Ug.) 9:11,08, 6. Frerichsová (USA) 9:11,27, 7. Möllerová (Dán.) 9:13,46, 8. Kiyengová (Keňa) 9:13,53.

Výška: 1. Lasickeneová (Rus.) 204, 2. Mahučichová (Ukr.) 204 - světový juniorský rekord, 3. Cunninghamová (USA), 4. Levčenková (Ukr.) obě 200, 5. Ličwinková (Pol.) 198, 6. Demidiková (Běl.) 196, 7. Šimičová (Chorv.), 8. Buttsová (USA) obě 193.

Rozběhy a kvalifikace:

--------

Muži:

200 m - semifinále: 1. Lyles (USA) 19,86.

110 m př.: 1. Ortega (Šp.) 13,15.

Ženy:

200 m: 1. Asherová-Smithová (Brit.) 22,32.

400 m: 1. Jonathasová (USA) 50,57, ...32. Vondrová (ČR) 52,23 - postoupila do semifinále.

Oštěp: 1. Lu Chuej-chuej (Čína) 67,27, ...6. Špotáková 62,15, 9. Ogrodníková 61,17, 12. Šedivá (všechny ČR) 60,90 - postoupily do finále.