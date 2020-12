Trio českých lyžařů těsně vypadlo v Davosu ve čtvrtfinále sprintu

Davos (Švýcarsko) - Účast ve čtvrtfinále byla maximem pro české běžce na lyžích ve sprintu volnou technikou na Světovém poháru v Davosu. Terezu Beranovou dělila od postupu do semifinále setina, Kateřinu Janatovou dvě a Michala Nováka sedmnáct. Závody při absenci reprezentantů severských velmocí Norska, Švédska i Finska, kteří ve Švýcarsku nestartují kvůli obavám z koronaviru, vyhráli exmistr světa Federico Pellegrino z Itálie a poprvé v kariéře Američanka Rosie Brennanová.

Janatová obsadila v kvalifikaci osmé místo a s přehledem postoupila patnáctým časem i Beranová. Ta pak ve své čtvrtfinálové rozjížďce o setinu prohrála boj o druhé postupové místo s domácí Laurien van der Graaffovou. V konečném pořadí byla čtrnáctá, což je její druhý nejlepší výsledek v kariéře. O místo lepší byla letos v lednu v Novém Městě na Moravě na volné desítce.

"Dlouho všechno vycházelo tak, jak jsem si to naplánovala. Najednou jsem se dostala na první pozici a v hlavě jsem dostala blok. Říkala jsem si, že před takhle skvělé soupeřky prostě nemůžu jít, že to jde až moc lehce. A to byla chyba. Měla jsem jet a nepřemýšlet o tom," uvedla Beranová na webu lyžařského svazu. "V závěru jsem se snažila, co jsem mohla, kopnula jsem nohou, ale ta jedna setina tam chyběla. Je to pro mě poučení pro příště - v rozjížďkách teprve sbírám zkušenosti, které mi chybí. Takže příště to bude lepší," dodala dvaadvacetiletá lyžařka.

Janatová doběhla ve svém čtvrtfinále čtvrtá o dvě setiny za Ruskou Taťjanou Sorinovou, která prošla do dalších bojů jako lucky loser časem, a obsadila konečné 17. místo. "Od postupu mě dělily dvě setiny, což mě samozřejmě štve. Ale výsledek podle mě není špatný. Výkony se blíží našim představám, také lyže jsem měla dobré. Je vidět, že máme formu, a věřím, že na dalších závodech se to prolomí a postoupíme do semifinále," uvedla Janatová.

Novák se kvalifikoval jako šestadvacátý a v prvním vyřazovacím kole mu rovněž těsně unikl postup časem. Body získal za konečné 23. místo. "Dnešní sprint byl jiný, než je v Davosu každým rokem. Netaktizovalo se a jelo se na krev už v prvním okruhu. Já jsem to v prvním kole nechtěl přehnat a neměl jsem pak dobrou pozici do závěru," řekl Novák.

Dalším třem reprezentantům čtvrtfinále těsně uniklo. Zuzana Holíková zaostala za postupem o 13 setin a Jan Pechoušek s Tomášem Kalivodou dokonce o pouhé dvě setiny skončili také první pod čarou. Sprint skončil v kvalifikaci i pro Petru Hynčicovou (34.), Luďka Šellera (34.) a Petru Novákovou (37.).

Sprinty volnou technikou SP v běhu na lyžích v Davosu:

Muži: 1. Pellegrino (It.) 2:17,68, 2. Bolšunov (Rus.) -2,13, 3. Young (Brit.) -3,63, 4. Retivych (Rus.) -5,11, 5. Jouve (Fr.) -9,74, 6. Grond (Švýc.) -17,65, ...23. Novák vyřazen ve čtvrtfinále, v kvalifikaci 31. Pechoušek a Kalivoda, 34. Šeller (všichni ČR).

Průběžné pořadí SP (po 5 z 33 závodů): 1. Bolšunov 337, 2. Klaebo 296, 3. Iversen 219, 4. Holund (všichni Nor.) 176, 5. Young 160, 6. Pellegrino 155, ...56. Novák 10, 57. Šeller 9.

Ženy: 1. Brennanová (USA) 2:37,36, 2. Lampičová (Slovin.) -0,28, 3. Něprjajeová (Rus.) -0,49, 4. Fändrichová (Švýc.) -0,53, 5. Caldwellová Hamiltonová (USA) -6,83, 6. Urevcová (Slovin.) -15,58, ...14. Beranová, 17. Janatová obě vyřazeny ve čtvrtfinále, v kvalifikaci 31. Holíková, 34. Hynčicová, 37. Nováková (všechny ČR).

Průběžné pořadí SP (po 5 z 33 závodů): 1. Johaugová (Nor.) 301, 2. Sorinová 278 (Rus.), 3. Brennanová 277, 4. Anderssonová (Švéd.) 203, 5. Něprjajevová 189, 6. Karlssonová (Švéd.) 188, ...28. Razýmová (ČR) 40, 38. Beranová 18, 39. Janatová 15.