Třinečtí hokejisté si proti Karlovým Varům zastříleli, vyhráli 7:0

Třinec - Hokejisté Třinec roznesli v předehrávce 55. kola extraligy na svém ledě Karlovy Vary 7:0 a bodově se dotáhli na vedoucí Hradec Králové. Obhájce titulu vedl už v polovině zápasu o pět branek. Pod úvodní tři góly se podepsal Martin Růžička, první dal a na další dva přihrál. Premiérový zásah v šestém utkání v dresu Ocelářů po příchodu z KHL zaznamenal Martin Bakoš. První extraligový gól dali polští útočníci Filip Komorski a Alan Lyszczarczyk. Brankář Ondřej Kacetl vychytal druhou nulu v sezoně.

Třinečtí hráči avizovali po posledním zápase s Libercem, v němž jim utekl začátek, že si pohlídají úvodní třetinu, a plán dodrželi. Po ztrátě puku na útočné modré čáře se dostal do rychlého protiútoku Růžička a švihem zpoza obránce překonal Habala, jemuž puk prosvištěl kolem lapačky. Hosté mohli srovnat v oslabení, po hezké zadovce Kohouta zakončoval zblízka Beránek a Kacetl zasáhl špičkou brusle. Ve zbytku přesilové hry zvýšil z dorážky Bakoš.

Na začátku druhé třetiny využil další přesilovou hru Nestrašil ranou bez přípravy z pravého kruhu. Čtvrtý gól padl po polské spolupráci a po ideální pobídce Chmielewského zakončil Komorski do odkryté branky. Habala vyhnal na střídačku přesným zásahem do horního růžku Svačina, který nastupoval nově v elitním útoku.

V následujících minutách zahrozili hosté, Kacetl ale vychytal Rachůnka a poté se dvakrát vytáhl při šancích Vondráčka. Na druhé straně dělily Třinec jen centimetry od šestého gólu, když střelu Ondřeje Kovařčíka zastavila tyč. Jeho bratr Michal nechal v přečíslení dva na jednoho vyniknout lapačku Lukeše.

Oba týmy hrály druhý zápas ve druhém dni, Karlovy Vary navíc cestovaly ze svého města přes celou republiku už hodinu a půl po konci domácího utkání. Hosté se snažili o čestný úspěch a soupeře v zápase přestříleli 30:24. V největší šanci ale Kacetl obral o gól výborným zákrokem Dlapu, který měl před sebou odkrytou branku.

Závěrečné minuty vyzněly pro Třinec. Lyszczarczyk z ostrého úhlu nachytal Lukeše a z dorážky uzavřel skóre do prázdné branky Ondřej Kovařčík. Oceláři dosáhli nejvyšší výhry v sezoně.

Hlasy trenérů po utkání:

Marek Zadina (Třinec): "Konečně jsme měli dobrý vstup do utkání. Dali jsme první gól, naše hra byla opravdu dobrá a byli jsme produktivní. Napadalo nám to. Posledně jsme si vytvořili hodně příležitostí, ale nebyli jsme tak důslední v předbrankovém prostoru. Do půlky zápasu jsme hráli velmi dobře, měli jsme pohyb a přesilovky, ze kterých jsme dali góly. Od desáté minuty druhé třetiny jsme trošku povolili v hlavách. Řekli jsme si k tomu něco v kabině a třetí třetinu jsme už odehráli dobře, disciplinovaně, pokryli jsme si střední pásmo. Jsme rádi, že jsme vyhráli a že jsme dali sedm branek. Ale musíme pracovat dál."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Nám se utkání vůbec nepovedlo. Minimálně v první polovině jsme neměli herní ani osobní disciplínu. Dali jsme domácím velké množství přesilových her, ve kterých byla diametrálně odlišná kvalita v provedení obou týmů. Dvě využité přesilovky domácí nastartovaly a za stavu 3:0 bylo pro nás utkání neskutečně těžké. Nějaké šance jsme si vypracovali, ale nedokázali jsme je proměnit. Třinec zaslouženě vyhrál. Doufám, že to pro nás bude dostatečným varováním a fackou, že se musíme zase vrátit k tomu, co jsme předváděli v předchozích utkáních na Spartě a doma s Pardubicemi. Tento výkon rozhodně nebude v konci sezony stačit, a pokud by se opakoval, stál by nás další body i postavení v tabulce."

HC Oceláři Třinec - HC Energie Karlovy Vary 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 9. Martin Růžička (P. Vrána), 12. Bakoš (M. Doudera, Martin Růžička), 24. A. Nestrašil (Martin Růžička, Kundrátek), 29. Komorski (Chmielewski), 30. Svačina (Kundrátek), 58. Lyszczarczyk (Kundrátek), 59. O. Kovařčík (M. Doudera, Chmielewski). Rozhodčí: Jeřábek, Mrkva - Brejcha, Šimánek. Vyloučení: 3:5. Využití: 2:0. Diváci: 2868 (omezený počet).

Třinec: Kacetl - M. Adámek, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, Teper, Jaroměřský, od 41. Zahradníček - Martin Růžička, P. Vrána, Svačina - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski - Bakoš, A. Nestrašil, Hrehorčák - Dravecký, Komorski, Lyszczarczyk. Trenér: Zadina.

Karlovy Vary: Habal (30. Š. Lukeš) - Plutnar, M. Rohan, Dlapa, Parkkonen, Pulpán, D. Mikyska, Weinhold - Kulich, T. Mikúš, T. Rachůnek - Vondráček, Hladonik, O. Beránek - Kohout, Černoch, Koblasa - Osmík, Jiskra, Průžek. Trenér: Pešout.

Tabulka:

1. Hradec Králové 50 29 7 4 10 167:104 105 2. Třinec 51 30 4 7 10 164:108 105 3. Pardubice 50 21 11 4 14 163:134 89 4. Plzeň 50 22 5 7 16 154:139 83 5. České Budějovice 49 23 5 3 18 146:132 82 6. Sparta Praha 49 20 6 6 17 175:143 78 7. Vítkovice 49 20 7 4 18 124:126 78 8. Liberec 48 20 3 8 17 124:131 74 9. Brno 48 15 9 5 19 128:140 68 10. Mladá Boleslav 50 19 3 5 23 114:132 68 11. Karlovy Vary 49 16 4 7 22 144:157 63 12. Olomouc 49 14 8 4 23 112:139 62 13. Litvínov 49 15 3 8 23 131:158 59 14. Kladno 49 12 5 8 24 128:164 54 15. Zlín 50 9 5 5 31 100:167 42