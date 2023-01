Třinečtí hokejisté roznesli doma i díky gólu navrátilce Rotha Plzeň 6:1

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinečtí hokejisté deklasovali ve 36. kole extraligy na svém ledě Plzeň 6:1. Obhájce titulu vedl 3:0 už v čase 7:03 a v polovině utkání pak 5:0. Po třech bodech si připsali Andrej Nestrašil (1+2) a Jakub Jeřábek (0+3). Vladimír Roth, jehož příchod oznámil domácí klub v den utkání, se podílel na kanonádě gólem. Jednou skóroval i Marko Daňo, který nasázel jako první v sezoně dvacet branek. O nulu připravil Ondřeje Kacetla v 55. minutě Adrián Holešinský.

Všechny první tři góly padly po oku lahodících akcích. Hrehorčák po přihrávce Romana zpoza branky vymíchal Pavláta a bekhendem otevřel skóre. V čase 3:05 našel Marcinko prudkou nahrávkou od modré čáry Rotha, který si sjel k levé tyčce a pohodlně zvýšil po zakončení do prázdné branky. Pavláta vyhnal na střídačku v osmé minutě Nestrašil, který po pasu Jeřábka střílel rovněž do odkryté branky. Do hry tak šel dnešní náhradník Svoboda.

V závěru úvodní třetiny se dvakrát zaskvěl Kacetl. Třinecký brankář ukryl do lapačky reflexivním zákrokem střelu Kodýtka zblízka. V dalším střídání kryl trestné střílení Rekonenovi, který neuspěl s kličkou mezi betony.

Třinec zkopíroval ve druhé třetině výsledkově tu úvodní a odskočil na 6:0. Nejdříve se prosadil Chmielewski v přesilové hře tečí. O další změnu skóre se postaral Zahradníček, který se po návratu z trestné lavice dostal po pasu Draveckého do úniku a nadvakrát zvýšil. Gól do šatny přidal tečí v početní převaze Daňo. Zkorigovat průběžný stav mohl Rekonen, ale jeho střela se v přesilové hře otřela jen o tyč.

Čestný úspěch Plzně měl na hokejce v úvodu třetí třetiny zblízka Lang, ale Kacetl jej vychytal. Na druhé straně nepřelstil Hudáček v sólovém úniku Svobodu. Plzeň, která v minulém utkání neskórovala, přeci jen zažila radost z branky. V přesilové hře ukončil v 55. minutě gólový půst týmu Holešinský.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Országh (Třinec): "Jsme rádi za výsledek i předvedenou hru. Za stavu 3:0 měl soupeř dvě velké šance - jedno trestné střílení a jednu situaci před bránou - které Káca (brankář Kacetl) vyřešil, a to nám dodalo jistotu. Ve druhé třetině jsme přidali čtvrtý gól a zápas se tím víceméně zlomil. Jsem ale rád, že jsme nepolevili. Škoda inkasovaného gólu na konci, ale kluci šlapali celých šedesát minut, což nám v posledních zápasech trochu chybělo."

Petr Kořínek (Plzeň): "Takový zápas se těžko hodnotí. Nám se absolutně nepovedl. Vstup do utkání byl katastrofální, nedostávali jsme puky ven. Třinec nás proto zatlačil, dal tři branky a od toho se zápas odvíjel. Ještě za stavu 0:3 jsme neproměnili trestné střílení a potom jsme ve druhé třetině dvakrát inkasovali v oslabení. To se už těžko otáčí."

HC Oceláři Třinec - HC Škoda Plzeň 6:1 (3:0, 3:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 2. Hrehorčák (M. Roman), 4. Roth (Marcinko, J. Jeřábek), 8. Nestrašil (J. Jeřábek, L. Hudáček), 27. Chmielewski (Marinčin, Nestrašil), 30. Zahradníček (Dravecký), 40. Daňo (J. Jeřábek) - 55. Holešinský (Piskáček, Rekonen). Rozhodčí: Cabák, Jeřábek - Hlavatý, Lederer. Vyloučení: 4:3. Využití: 2:1. Diváci: 3704.

Sestavy:

Třinec: Kacetl - Marinčin, Havránek, Roth, J. Jeřábek, Čukste, Zahradníček - M. Růžička, Marcinko, D. Voženílek - Daňo, L. Hudáček, Nestrašil - Hrehorčák, M. Roman, Chmielewski - Kurovský, Dravecký, Buček - Hrňa. Trenér: Országh.

Plzeň: Pavlát (8. Miroslav Svoboda) - L. Kaňák, Houdek, Jiříček, Piskáček, Kvasnička, Kremláček - Holešinský, Kodýtek, Schleiss - Rekonen, Mertl, M. Lang - Hrabík, Malát, Suchý - Adamec, Bitten, A. Dvořák. Trenér: Kořínek.