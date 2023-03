Třinecký Růžička ovládl produktivitu, jeho spoluhráč Daňo byl nejlepším střelcem

Praha - Útočník Martin Růžička z Třince ovládl podruhé v kariéře produktivitu hokejové extraligy. Sedmatřicetiletý mistr světa z Německa z roku 2010 si připsal v 52 zápasech 52 bodů za 23 branek a 29 asistencí. O bod předčil spoluhráče Marka Daňa, který v 51 duelech dal 29 gólů. Osmadvacetiletý odchovanec Trenčína a slovenský reprezentant získal jako první cizinec v historii samostatné české extraligy korunu pro krále střelců.

Růžička triumfoval v kanadském bodování v základní části extraligy také v sezoně 2012/13. Tehdy nasbíral v 52 zápasech 83 bodů za 40 branek a 43 asistencí, čímž vytvořil nový rekord v základní části samostatné české soutěže.

Daňo předčil o čtyři trefy Michala Řepíka ze Sparty. Nejlepším nahrávačem se stal s 38 asistencemi poprvé v kariéře devětatřicetiletý Lukáš Pech z Českých Budějovic. Nasbíral o dvě přihrávky více než Andrej Nestrašil z Třince a Petr Holík z Komety Brno.

"Je to dost let," uvedl mezi novináři Růžička, když se dozvěděl, po jak dlouhé době vyhrál bodování. "Párkrát jsem byl blízko. Těší mě, že se to teď povedlo. Je to hezké. Chtěl bych poděkovat všem, co mi k tomu pomohli. Trenérům, spoluhráčům, vedení," doplnil sedmatřicetiletý lídr Ocelářů.

Daňo dosud v žádné soutěži nezískal korunu pro krále střelců. Minulou sezonu pomohl Třinci k titulu 13 góly v 48 utkáních základní části a play off. "Jsem rád, že se mi to podařilo a že jsme si to s Růžou pěkně rozdělili. Věřím, že budeme naší produktivitou prospěšní mužstvu také v předkole a že mu pomůžeme jít dál," řekl Daňo, který skončil v kanadském bodování druhý (29+22).

Rekord české extraligy v počtu gólů vstřelených cizincem vytvořil před třemi lety Daňův spoluhráč Libor Hudáček. Slovenský útočník tehdy nasázel 31 branek. "Snažil jsem se hlavně překonat otce (Jozefa). Jsme teď na stejných bodech po základní části (51). Chtěl jsem dát i ten třicátý gól, zarovnat to, ale nevadí. Jsem rád, že se podařilo těch 29, což je pro mě obrovské číslo. Zároveň věřím že jsem si nějaké góly pošetřil i na play off," pokračoval Daňo.

Oba třinečtí útočníci se v posledním kole základní části proti Mladé Boleslavi neprosadili. Oceláři bez jejich příspěvku prohráli 2:3. "Měli jsme pár dobrých pasáží, ale víc jich bylo horších. Nevím, jestli už jsme hlavami byli někde jinde, nebylo to vůbec ideální. A byli jsme za to potrestaní. A myslím, že spravedlivě potrestaní," pronesl Růžička.

V elitní desítce produktivity české extraligy jsou tři třinečtí hráči, obhájce titulu ale skončil po základní části šestý a poprvé od sezony 2015/16 bude hrát předkolo. Nad dotazem, zda je to tím, že mužstvo táhne pár hráčů, Růžička zakroutil hlavou. "Asi bych to takhle nerozebíral. Každý má nějakou úlohu. Jde o to, abychom si ji každý plnili. Může se stát, že teď v play off vylítnou úplně jiní kluci a oslavovat budeme je," řekl Růžička.

Uznal, že tým ale není v dobrém rozpoložení. Třinec prohrál dvanáct z posledních šestnácti zápasů. "Play off je úplně jiná soutěž. Věřím tomu, že my kluky na play off máme. Prošli jsme si těmi boji a budeme chtít v tom pokračovat," upozornil Růžička. Doufá, že mužstvo přepne a že k vidění bude jiný Třinec než v posledním kole základní části. "Nechci tady nic vyhlašovat, půjdeme do toho pokorně," podotkl.

Oceláři budou útočit na čtvrtý titul v řadě z předkola, ve kterém se střetnou s Litvínovem. "Je to těžký soupeř. Každý tým v lize je ale nepříjemný. Uvidíme, s čím přijdou. Hlavně je na nás, abychom se připravili," řekl Růžička. V mistrovských sezonách měli třinečtí hráči po základní části volno, tentokrát začnou obhajobu už za tři dny. "Třeba nám bude vyhovovat, že budeme v tempu," uzavřel Růžička.

Kanadské bodování hokejové extraligy po základní části:

Kanadské bodování:

1. M. Růžička 52 zápasů/52 bodů (23 branek + 29 asistencí), 2. Daňo (oba Třinec) 51/51 (29+22), 3. Plekanec (Kladno) 52/49 (16+33), 4. Holík (Brno) 52/48 (12+36), 5. Roberts Bukarts 52/47 (21+26), 6. Lakatoš (oba Vítkovice) 51/47 (18+29), 7. Nestrašil (Třinec) 44/46 (10+36), 8. Pech 49/46 (8+38), 9. Gulaš (oba České Budějovice) 47/42 (24+18), 10. Radil (Pardubice) 49/40 (14+26), 11. Š. Stránský (Litvínov) 46/40 (9+31), 12. Lev (Hradec Králové) 52/39 (15+24), 13. Řepík (Sparta) 49/38 (25+13), 14. Flynn (Liberec) 51/38 (22+16), 15. T. Zohorna (Pardubice) 49/38 (15+23), 16. A. Najman (Liberec) 49/38 (9+29), 17. Tomášek (Sparta) 47/37 (15+22), 18. M. Hanzl (České Budějovice) 52/37 (12+25), 19. Kubík (Kladno) 44/36 (16+20), 20. Birner (Liberec) 50/36 (15+21).

Střelci:

1. Daňo (Třinec) 29 branek, 2. Řepík (Sparta) 25, 3. Gulaš (České Budějovice) 24, 4. M. Růžička (Třinec) 23, 5. Flynn (Liberec) 22, 6. Roberts Bukarts (Vítkovice), Kudrna (Litvínov) oba 21, 8. Horký (Brno), L. Hudáček (Třinec) oba 20, 10. Flek (Brno) 19.

Nahrávači:

1. Pech (České Budějovice) 38 asistencí, 2. Nestrašil (Třinec), Holík (Brno) oba 36, 4. Plekanec (Kladno) 33, 5. Š. Stránský (Litvínov) 31, 6. A. Najman (Liberec), Lakatoš (Vítkovice), M. Růžička (Třinec) všichni 29, 9. Kempný (Sparta) 27, 10. Radil (Pardubice), Roberts Bukarts (Vítkovice) oba 26.