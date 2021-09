Třinecký gólman Mazanec si užil vítězný návrat do Hradce Králové

Hradec Králové - Vítězství si při prvním vystoupení v Hradci Králové po odchodu do Třince vychutnal hokejový brankář Marek Mazanec, který za Mountfield chytal uplynulé dvě sezony. Třicetiletý odchovanec Písku sice v první třetině dvakrát inkasoval, ale Oceláři nepříznivý stav 0:2 otočili a po výhře 3:2 v dohrávce 6. kola extraligy se posunuli do čela tabulky.

"Jsem spokojený, byl to dobrý hokej z obou stran. Hradec byl výborně takticky připravený. Zaplaťpánbůh, že jsme dali góly. První byl hezký, Andy (Nestrašil) to tam krásně vyvěsil. Další dva byly udřené. Pramenily ale z toho, že jsme si pro to šli celý zápas," řekl po utkání novinářům Mazanec.

K výhře pomohl 24 úspěšnými zákroky. "Čtyřicet minut toho bylo dost. Na konci jsme si to už pak spíš hlídali. Jinak ale Hradečtí šance měli, byl to dobrý hokej. Jsme spokojení, tekli jsme 0:2 a otočili zápas. Tohle ukazuje sílu týmu," prohlásil.

Poprvé inkasoval v 6. minutě po střele finského útočníka Ahtiho Oksanena z pozice mezi kruhy. "Bylo to navíc tečované a do protipohybu pod vyrážečku. Byla to hodně těžká střela, tam já prostě nedosáhnu," prohlásil Mazanec, který před první pauzou dostal ještě gól v oslabení, když se prosadil kanadský bek Graeme McCormick. S oběma střelci se na východě Čech nepotkal, protože přišli do Mountfieldu až před sezonou.

Jeho bývalý klub podle něj dobře posílil. "Myslím, že se tým změnil k lepšímu. Zdá se mi, že nabrali hráče, kteří nad tím daleko víc přemýšlí. Taky se mi zdá, že i trenéři se daleko lépe připravují, nějak to na mě působí, že tým tady teď víc uvnitř žije," doplnil k výběru staronového kouče Tomáše Martince.

V úvodu zápasu hlasatel Tomáš Borovec poděkoval brankáři hostů za jeho působení v Hradci Králové a domácí příznivci skandovali Mazancovo jméno. "Tohle je nádhera, že lidi nezapomínají a Boro taky ne. Kulisa tady byla vždycky dobrá a vždycky bude. V Hradci se hraje dobře. Byl jsem rád, že si tady zachytám. Fantastický zápas měl na druhé straně Luky (Štěpán Lukeš)," ocenil bývalého parťáka.

"Dostal takové branky, které pramení z tlaku kolem brány. Hradec takhle hrál taky celý zápas. Mně tam lítaly takové puky tečované z krkolomných pozic od Radka Smoleňáka, že jsem to ani nechápal. To je prostě on. Hraje na hraně pravidel, je provokatér, má v týmu svoji roli. Dělá takové šaškárny pořád. Počítal jsem s tím, že se tam o mě bude otírat celý zápas," dodal Mazanec.