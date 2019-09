Třineckému brankáři Bartošákovi návrat do Ostravy zhořkl

Ostrava - První derby proti Vítkovicím nedopadlo pro třineckého hokejového brankáře Patrika Bartošáka slavně. Úřadující šampion v poslední pětiminutovce přišel o dvougólový náskok a brankou devět sekund před koncem nakonec prohrál 3:4.

Bartošákův odchod z Vítkovic do Třince byl jedním z nejtřaskavějších letních přestupů. Bývalá vítkovická opora se k velké nevoli ostravských fanoušků vydala do řad regionálního rivala, ale hned na první vzájemný zápas nebude vzpomínat v dobrém.

Třinec pět minut před koncem vedl 3:1, nakonec ještě v řádné době prohrál 3:4. "Dostali jsme tři góly. Nevím, jak to popsat. Děláme chyby vzadu. Vítkovice i s trochou štěstí daly tři góly. Toho se musíme vyvarovat, jestli chceme hrát nahoře, což chceme, protože tam patříme," vykládal očividně naštvaný třinecký gólman po utkání novinářům.

"Nebudu na nikoho nic házet. Vím, že chcete slyšet, abych na někoho něco řekl. Udělali jsme chyby, já jsem vzadu nepodržel. Oni dali tři góly i s kapkou štěstí, cpali se do brány, prostě jim to tam napadalo," uvedl Bartošák.

Třinec především v první části předvedl sebevědomý výkon, měl velkou převahu a vedl 1:0. Podle Bartošáka právě proto mohlo nastat uspokojení. "Je to možné. Nepodcenili jsme to ale. Možná jsme si spíše mysleli, že to půjde samo. Víme, že kvalita je na naší straně, ale i s kapkou štěstí se jim to naodráželo a napadalo, jak to napadalo," řekl Bartošák. "Ale my se toho musíme vyvarovat. Když vedeme 3:1, musíme hrát v útočném pásmu, nesmíme jim dovolit takové příležitosti," dodal.

Nervozita s ním před utkáním necloumala. "Je to zápas jako každý jiný. Už jsem se od těch věcí, že hrajeme s Vítkovicemi, oprostil. Už nějakou dobu oblékám tenhle dres, není to pro mě vůbec nijaké, jestli se ptáte na pocity. Možná měsíc po přestupu bych to řešil. Teď vůbec," opáčil Bartošák.

Pár minut před koncem přímo proti jeho brance vítkovičtí fanoušci rozvinuli transparent s narážkou na jeho odchod. "Všiml jsem si toho. Bylo tam něco se 700 tisíci a vítkovickou kasou, asi to nebudu dále komentovat. Zasmál jsem se tomu, jak hluboko člověk může klesnout. Nerozhodilo mě to," tvrdil Bartošák. "Já už teď patřím do Třince. Je jedno, jestli hraju proti těm nebo těm. Chci prostě chytat. Teď už bojuji za Třinec," dodal reprezentační gólman.