Třinec zvítězil v Pardubicích a je krok od finále

Semifinále play off hokejové extraligy - 5. zápas: HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec, 10. dubna 2023, Pardubice. Střelec gólu Karlis Čukste z Třince (druhý zleva) oslavuje se spoluhráči.

Semifinále play off hokejové extraligy - 5. zápas: HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec, 10. dubna 2023, Pardubice. Střelec gólu Karlis Čukste z Třince (druhý zleva) oslavuje se spoluhráči. ČTK/Taneček David

Praha - Hokejisté Třince vyhráli v pátém zápase semifinále play off extraligy na ledě Pardubic 4:2, v sérii vedou 3:2 a ve středu si mohou zajistit postup do finále. Dvěma góly se pod výhru úřadujících šampionů podepsal kapitán Martin Růžička, jenž má na kontě už 59 branek v play off a vyrovnal rekord Ondřeje Kratěny.

Fotogalerie: Play off hokejové extraligy 2023

Oceláři po předchozí domácí porážce pozměnili složení tří ze čtyř útoků, v sestavě jim ale i nadále chyběl nejlepší střelec základní části Daňo.

Domácí si po chvilce vytvořili tlak a Kacetl si na nedostatek práce nemohl stěžovat. Ve 4. minutě jej prověřili Hyka se Sedlákem, o tři minuty později byl blízko otevření skóre Kousal. Kacetl ale jeho pohotovou dorážku vyrazil.

Třinec stejně jako v předešlých utkáních příliš nestřílel a čekal na šanci. Willa prověřili zejména Hudáček a Růžička, kteří si najeli do ideálních pozic, pardubický gólman byl ale připraven.

Bezbrankový stav se změnil po 50 sekundách druhé třetiny, kdy Kacetl jen vyrazil tvrdou Kousalovu střelu a Zohorna puk pohotově dorazil. Slezané ale v 25. minutě vyrovnali, když se od modré čáry trefil obránce Čukste hrající v play off poprvé.

Vstřelený gól Oceláře povzbudil a byli mnohem nebezpečnější než Dynamo. Kurovský trefil tyč, ale Růžička ve 33. minutě již zajistil hostům vedení. Kapitán Třince využil Willova zakrytého výhledu.

O minutu později byl vyloučen Košťálek a hosté první přesilovou hru využili. Opět se prosadil Růžička. Východočeši v tu chvíli hráli ve třech, neboť Sedlák zlomil hokejku a odjel si pro novou na střídačku.

Dynamo bylo otřesené, ale ještě ve druhé části se mu podařilo při Hudáčkově trestu snížit. Pardubice se téměř dvě minuty nemohly usadit v útočném pásmu, 1,1 sekundy před koncem třetiny ale nastřelil Mandát Adama Musila, od kterého se puk odrazil za Kacetla.

Ve 42. minutě mohl vyrovnat Říčka, Kacetl byl však připravený. Oba týmy si následně zahrály přesilové hry, v nichž se gólově neprosadily. Nejblíže ke skórování byl v oslabení Voženílek, jehož brejk Will zlikvidoval. V 52. minutě se Kacetl vyznamenal proti Ciencialově střele.

Vyrovnat se již domácím nepodařilo, naopak při power play inkasovali počtvrté. Gólu Kurovského sice předcházel faul na Říčku, rozhodčí ale hru nepřerušili.

Semifinále play off hokejové extraligy - 5. zápas: HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec 2:4 (0:0, 2:3, 0:1) Branky a nahrávky: 21. T. Zohorna (R. Kousal), 40. A. Musil (Mandát) - 25. Čukste (Marcinko, J. Jeřábek), 33. M. Růžička (Chmielewski), 34. M. Růžička (J. Jeřábek), 59. Kurovský (Nestrašil). Rozhodčí: Kika, Šindel - J. Svoboda, Hynek. Vyloučení: 3:4, navíc T. Zohorna - Nestrašil oba 5 min. Využití: 1:1. Diváci: 10.194 (vyprodáno). Stav série: 2:3. Pardubice: Will - Košťálek, T. Dvořák, Čerešňák, D. Musil, J. Kolář, Vála - Hyka, L. Sedlák, Cienciala - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - Vondráček, A. Musil, Mandát - Paulovič, Rákos, Říčka. Trenér: R. Rulík. Třinec: Kacetl - Marinčin, Smith, Kaňák, J. Jeřábek, Marian Adámek, M. Doudera, Čukste - Kurovský, Miloš Roman, Nestrašil - M. Růžička, Marcinko, Chmielewski - Dravecký, D. Voženílek, L. Hudáček - Hrňa, P. Vrána, Svačina. Trenér: Moták.