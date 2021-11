Třinec zdolal o Krejčího oslabenou Olomouc 5:1

Třinec - Třinečtí hokejisté porazili ve 27. kole extraligy na svém ledě Olomouc 5:1. Hosté hráli poprvé v sezoně bez svého lídra Davida Krejčího a prohráli venku pošesté v řadě. Vedoucí tým soutěže rozhodl o výhře ve třetí třetině, v níž zlomil čtyřmi góly nerozhodný stav 1:1. Dvakrát se trefil Andrej Nestrašil.

Krejčí scházel kvůli zdravotním komplikacím, a tak se do středu elitního útoku postavil místo něj Kusko. Třinec byl v úvodní třetině aktivnějším týmem a v 17. minutě otevřel skóre - obránce Adámek se po návratu z trestné lavice vydal dopředu, přihrál do druhé vlny Vránovi, který si puk potáhl do levého kruhu a střelou k bližší tyči překonal Lukáše. Jinak se hrálo bez výrazných gólových šancí, oba týmy nic extra nevymyslely ani ve svých dvou přesilových hrách.

První útok domácích mohl po přestávce přidat druhý gól. Růžička se proháčkoval až před Lukáše a ještě hledal Vránu, který by zakončoval do prázdné branky, Dujsík ale obětavým zákrokem přihrávku zachytil. Celé střídání zakončil faulem Daňo a při jeho vyloučení vyrovnal Nahodil, který střelou z levé strany přes obránce trefil místo mezi Kacetlovými betony. Na olomoucké střídačce mohlo být ještě veseleji, Kunc pronikl až před třineckou branku, ale bekhendem trefil jen tyčku.

Do závěrečné třetiny vstoupil lépe lídr tabulky a se štěstím se opět ujal vedení - Zahradníčkova střela od modré čáry se odrazila v čase 41:27 od Nestrašila do branky. Zanedlouho zvýšil v početní převaze obránce Doudera, který rozhodl začátkem října gólem v závěru první duel v Olomouci.

Třinec, který inkasoval v soutěži nejméně branek, si už vedení pohlídal. Nejtěžší chvíle přečkal v oslabení, kdy na Kacetla nevyzráli Káňa a Ondrušek. V posledních dvou minutách zpečetili výsledek Nestrašil, který trefil ze středního pásma prázdnou branku, a ze sóla ještě Michal Kovařčík, když blafákem přelstil Lukáše.

HC Oceláři Třinec - HC Olomouc 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)

Branky a nahrávky: 17. P. Vrána (M. Adámek), 42. A. Nestrašil (Zahradníček, O. Kovařčík), 48. M. Doudera (Martin Růžička), 59. A. Nestrašil (O. Kovařčík), 60. M. Kovařčík (R. Szturc) - 27. Nahodil (J. Knotek, J. Káňa II). Rozhodčí: Hradil, Mrkva - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 5:3. Využití: 1:1. Diváci: 1000 (omezený počet).

Třinec: Kacetl - Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, M. Adámek, Zahradníček - Martin Růžička, P. Vrána, Daňo - O. Kovařčík, M. Kovařčík, A. Nestrašil - Miloš Roman, Marcinko, Hrehorčák - Hrňa, R. Szturc, O. Šedivý - Dravecký. Trenér: Varaďa.

Olomouc: Lukáš - T. Černý, Ondrušek, Škůrek, Rašner, Dujsík, Řezníček, Švrček - Kucsera, Kusko, J. Káňa II - Bambula, J. Knotek, Klimek - Navrátil, Kolouch, Olesz - Kunc, Nahodil, Strapáč. Trenéři: Moták a J. Tomajko.