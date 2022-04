Třinec zdolal Mladou Boleslav i podruhé, brankáři inkasovali až v nájezdech

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinečtí hokejisté porazili ve druhém semifinále na svém ledě Mladou Boleslav 1:0 po nájezdech a vedou v sérii 2:0. Zápas rozhodl v rozstřelu Vladimír Svačina, který proměnil oba pokusy. Ondřej Kacetl udržel stejně jako při nedělním vítězství 3:0 nulu a Bruslařský klub jej i v součtu s loňským play off nepřekonal ze hry už 220 minut. Série se stěhuje do Mladé Boleslavi, kde bude pokračovat dvěma zápasy ve čtvrtek a pátek.

Hosté se zlobili, že vítězný nájezd platil. "Rozhodl jeden nájezd, o kterém nejsem přesvědčený, že byl regulérní. Regule říkají, že se nesmí kotouč vrátit zpátky, že musí jít ve směru dopředu, a to se nám nepozdávalo. Tím se ale nic nemění," řekl hostující kouč Radim Rulík. Dodal, že neví, zda bude klub podávat oficiální protest. "Takové věci řeší sportovní manažer a sportovní ředitel, nedokážu na to odpovědět," dodal.

Hostující Ševc, který nedohrál úvodního utkání za úder do hlavy Daňa, mohl i po přezkumu vyššího trestu nastoupit a domácí diváci na něj při každém jeho kontaktu s pukem pískali. Sestavy zůstaly na obou stranách beze změn.

Ani jeden tým nepouštěl soupeře v úvodní třetině do mnoha šancí, ty největší se zrodily na straně domácích po přečísleních dva na jednoho. V obou případech se do něj dostal Růžička. V první akci ale po jeho pasu Vrána ani nezakončil a při druhé vystihl Krošelj jeho pokus o bekhendový blafák a puk mu vypíchl holí. Mladá Boleslav si připsala jen tři střely, Třinec vyslal o čtyři více, ale v letošním play off ještě neskóroval dříve než ve 29. minutě.

Růžičku dělily v prostřední třetině od branky jen centimetry, když jeho střelu v přesilové hře vyrazil Krošelj na tyč. Hostující gólman poté vytáhl efektní zákrok lapačkou proti šanci Hrehorčáka. Na druhé straně Eberle usměrnil chytrou přihrávku Ševce na třineckou branku, ale Kacetl se stačil přemístit a sklapnout včas betony. V závěru třetiny se už množily spíše strkanice před oběma brankami.

Domácí Ondřej Kovařčík z přečíslení těsně minul ve 45. minutě branku a vyrovnané třetí třetině mohl přiblížit hosty k výhře Šťastný, ale z individuálního průniku ztroskotal na Kacetlovi.

Od začátku prodloužení bylo rušno před oběma brankami, za domácí zahrozil z otočky Hrehorčák a Krošelj zasahoval na brankové čáře vyrážečkou. Na druhé straně jen těsně netrefil branku z přečíslení Raška a Kotala napálil Kacetla ve velké šanci jen do hrudi. Na ledě se i přiostřilo, Růžička srazil k ledu Bičevskise a Pláněk Vránu, který ještě bruslí zasáhl nepříjemně do nohy Kotalu. Oba týmy promarnily po jedné přesilové hře.

V nájezdech hned v první sérii překonal Krošelje střelou Svačina a ve třetím kole vyrovnal forhendovou kličkou Kousal. Oba úspěšní střelci si zopakovali souboj v šesté sérii a uspěl jen Svačina, byť hosté reklamovali, že při forhendové kličce udělal pohyb zpět, když se snažil vyhnout vystrčené hokejce Krošelje.

"Vypadalo to, že puk šel dozadu," řekl hostující útočník Tomáš Fořt. "Nájezdy jezdím celkem pomalu, takže jsem na to stihl zareagovat. Nechci spekulovat, jestli jsem udělal pohyb dozadu, nebo ne. Od toho jsou jiní. Ale vyhýbal jsem se jeho hokejce, a to svou hokejkou, a udělal s ní pohyb dozadu. Když jedu s pukem, tak také s ním míchám dopředu dozadu. Za mě gól. Ale jistý si nejsem," řekl Svačina.

Hlasy trenérů po utkání semifinále hokejové extraligy

Václav Varaďa (Třinec): "Byl to od prvních minut boj, oba brankáři chytali skvěle. A přestože padl jediný gól, tak se to muselo líbit. Pro nás super vítězství do dalšího pokračování v sérii. Očekáváme ještě tuhou bitvu v Boleslavi, ale bude se nám dobře odpočívat a těšíme se na třetí zápas. Vláďa (Svačina) to udělal velmi dobře, vstřelil branku, rozhodčí to uznal a to nám dalo vítězství."

Radim Rulík (Mladá Boleslav): "Zápas byl z naší strany výborný. Hlavně jsme ubránili přesilovku soupeře, kterou má úplně skvělou. Drželi jsme i díky tomu celý zápas ve hře. Byl docela zvláštní, protože aby Třinec nedal doma gól čtyři třetiny, tak se asi nestávalo často. Podali jsme strašně obětavý výkon, postupně to byl vyrovnaný zápas. Došel do nájezdů a rozhodl jeden nájezd, o kterém nejsem přesvědčený, že byl regulérní. Regule říkají, že se nesmí kotouč vrátit zpátky, že musí jít ve směru dopředu, a to se nám nepozdávalo. Tím se ale nic nemění."

HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav 1:0 po samostatných nájezdech

Rozhodující sam. nájezd Svačina. Rozhodčí: Stano (SR), Veselý - Brejcha, Špůr. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 5400 (vyprodáno). Stav série: 2:0.

Sestavy:

Třinec: Kacetl - Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, M. Adámek, Zahradníček - Martin Růžička, P. Vrána, Daňo - O. Kovařčík, M. Kovařčík, A. Nestrašil - Hrňa, Marcinko, Svačina - Chmielewski, Miloš Roman, Hrehorčák - Dravecký. Trenér: Varaďa.

Mladá Boleslav: Krošelj - Ševc, Pýcha, Pláněk, Jánošík, Fillman, Lintuniemi - D. Šťastný, Bičevskis, Kotala - P. Kousal, O. Najman, Eberle - Kelemen, Fořt, Lunter - J. Stránský, T. Knotek, A. Raška. Trenér: R. Rulík.

Za mě gól, ale jistý si nejsem, řekl Svačina o vítězném nájezdu

O výhře Ocelářů rozhodl dvěma proměněnými nájezdy Vladimír Svačina a jeho vítězný pokus ze šesté série označil trenér Středočechů Radim Rulík za neregulérní. Zlobil se, že se puk proti pravidlům v jednu chvíli vracel.

Hostující gólman Gašper Krošejl proti Svačinovi vyjel a vystrčil hokejku. Třinecký útočník si jej ale včas všiml, kličkou si jej objel a zakončil do prázdné branky.

"Nájezdy jezdím celkem pomalu, takže jsem na to stihl zareagovat. Nechci spekulovat, jestli jsem udělal pohyb dozadu, nebo ne. Od toho jsou jiní. Ale vyhýbal jsem se jeho hokejce, a to svou hokejkou a udělal s ní pohyb dozadu. Když jedu s pukem, tak také s ním míchám dopředu dozadu. Za mě gól. Ale jistý si nejsem," uvedl Svačina v rozhovoru s novináři.

Po vyjetí Krošelje reagoval rychle, jakoby takový pohyb předvídal. "Kecal bych, kdybych řekl, že jsem s tím počítal. Ale když jedu nájezd, mám hlavu nahoře a koukám, co brankář dělá, jak stojí. Takže když vyjel, věděl jsem, že to budu muset udělat. Všiml jsme si toho včas," vysvětlil Svačina,

Před rozhodujícím nájezdem se sám nehlásil. "Trenér mi řekl: Láďo jeď. Už po třetí třetině říkal, že věří, že vyhrajeme, že to nemá kam uhnout podle toho, jak hrajeme. Jsme rádi, že jsme mu to splnili."

Až na tohle zakončení volili všichni třinečtí hráči střelu a nepouštěli se do žádných kliček. Nešlo ale o taktický pokyn. "Trenéři to nechávají čistě na nás. Záleží, jak si kdo věří. A všichni vědí, že po osmdesáti minutách už není led ideální. Rolba to přejede na sucho, což je kolikrát horší, protože někde sníh je, někde není a puk pak jede rychleji, pomaleji, v nějaké rýze muže skočit," řekl Svačina, které se prosadil v první sérii a ve třetí vyrovnal z kličky Pavel Kousal.

Třinec vyhrál oba domácí zápasy bez inkasované branky. "Jsme rádi, že jsme je zvládli. Obrovsky rádi také jsme, že má Káca (brankář Kacetl) dvě nuly, protože chytá fantasticky. My mu musíme pomáhat co nejvíce, protože gólů v sérii moc nepadne. V Bolce to bude podobné, jako tady v Třinci," řekl Svačina.

Oceláři si prozatím poradili i s Milošem Kelemenem, který je se sedmi góly nejlepším střelcem play off. "Trenéři to tam točí, někdy proti němu pošlou jinou lajnu, nejdeme popořadě. Ale jestli na Kelemena, nebo ne, to není otázka na mě. My jen čekáme, koho trenéři pošlou a my jdeme hrát a udělat maximum," řekl.

Obhájce titulu ještě v play off neprohrál a inkasoval pouze tři branky v šesti zápasech. "Jak s Vítkovicemi, tak teď je to zase urputné, rozhodují maličkosti. Zase to bylo o jednom gólu. Naštěstí jsme ho dali my. Vedeme 2:0, a to je to jediné, co nás teď zajímá."

Je to pořád začátek série. Pokusíme se doma vyrovnat na 2:2, řekl Kelemen

"Co si všímám, tak na nás nasazují nejkvalitnější beky, jaké mají, a je to těžší. Je to na nás a na celém útoku, abychom se s tím vyrovnali. Ale vytváříme si šance a věřím, že to prolomíme," řekl novinářům Kelemen.

Nepřekvapuje jej, že dominují obrany. "Nikdo nečekal, že bude padat hodně gólů a to se potvrzuje. Je to série o defenzivě. Dobře brání, my se také snažíme dobře bránit. Zápasy budou o jednom gólu. Zatím padl jim, ale to se může obrátit," pokračoval.

Středočeši se po utkání zlobili, že vítězný pokus Vladimíra Svačiny neměl platit. Gólman Gašper Krošejl proti němu vyjel a vystrčil hokejku. Třinecký útočník jej objel a zakončil do prázdné branky, ale vypadalo to, že při kličce puk na chvíli směřoval dozadu. Trenér Mladé Boleslavi Radim Rulík označil gól za neregulérní. "Ale uznali ho, tak asi měl platit. Nic s tím už neuděláme. Musíme se s tím smířit a připravit na další zápas," řekl Kelemen.

Mladá Boleslav nepřekonala i v součtu s loňským play off Ondřeje Kacetla ze hry už 220 minut. "Zatím se nám do hlavy nedostal. Musím mu dát kredit, zatím chytá výborně. Co jde na něho, chytí. Těžko se přes ně chodí, ale je to o nás, abychom to prorazili," podotkl Kelemen, který na Kacetla nevyzrál v první sérii nájezdů střelou mezi betony.

Hrdinou duelu byl i Krošelj, který zastavil v základní hrací době a prodloužení celkem 46 střel a připsal si první čisté konto v play off české extraligy. "Gašpi nás drží celé play off. Doufám, že se mu doma odměníme a pomůžeme mu vstřeleným gólem. Též mu nepomáhá, že chytá a chytá a my v útoku nic neuděláme," řekl bronzový medailista z posledních olympijských her.

Série se nyní přesouvá do Mladé Boleslavi, kde bude pokračovat ve čtvrtek a pátek. "Nic se neděje, jedeme domů a pokusíme se vyrovnat na 2:2," podotkl Kelemen. "Od začátku budeme vyvíjet tlak, oni budou hrát stejně jako tady. Hrají to tak doma i venku stejně už dlouhé roky a vyhrávají s tím tituly. Je na nás, abychom to prorazili. Neskládáme zbraně, jsme pořád na začátku série," dodal.