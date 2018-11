Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejisté Třince porazili v předehrávce 20. kola na svém ledě Litvínov 4:2 a v tabulce se bodově dotáhli na vedoucí Liberec. Hosté v utkání dvakrát srovnali, poté co na góly Tomáše Marcinka odpověděli obránci Mathias Porseland a Jiří Hunkes. Jen dvacet sekund po vyrovnání na 2:2 rozhodl zápas ve 49. minutě Martin Adamský, pojistku přidal Aron Chmielewski. Oceláři si připsali pátou výhru v řadě. Na Litvínov se jim tradičně daří - v posledních dvou letech s ním ztratili v osmi zápasech jen bod.

První minuty přinesly svižný hokej i řadu šancí, které se často rodily po chybách i šťastných odrazech. V těch největších domácí Hrňa i Werek zblízka netrefili ani branku, na druhé straně se Hrubec vytáhl proti dorážce Hanzla. Když už se zdálo, že se hra urovnala, udeřil Marcinko, který se v útočném pásmu natlačil před Tůmu a zblízka trefil horní roh. Zvýšit mohl Werek, ale netrefil odkrytou branku. Třinec vzápětí zachránila tyč po střele Suchánka.

Druhou třetinu začali lépe domácí, Polanský jen těsně minul a Chmielewski se prosmýkl až do nebezpečné pozice, ale Januse nepřekonal. To hosté z první početní výhody vyrovnali. Od modré čáry napřáhl Porseland a propálil vše, co mu stálo v cestě. Oceláře inkasovaný gól na chvíli vyvedl z míry, ale uklidnil je druhým gólem Marcinko. Slovenský reprezentant dokončil Hrňův výpad a z předbrankového prostoru procedil puk mezi betony Januse.

Třinec se v případě výhry o více než tři góly mohl vyhoupnout do čela extraligy, ale v úvodu třetí třetiny hlavně odolával sílícímu tlaku soupeře. V obraně Litvínova tím vznikaly mezery a unikl jí Marcinko, ale Janus i se štěstím nedopřál třineckému hráči radost z hattricku. Z následného protiútoku mohl vyrovnat ze sólového úniku Mikúš, jenž Hrubce neoklamal bekhendovým blafákem.

Litvínov přesto vyrovnal. Střelu Baránka tečoval v mezikruží Hunkes. Rozhodčí u videa potvrdil, že se nejednalo o vysokou hůl. Dlouho se hosté z nerozhodného stavu neradovali. Za dvacet sekund strhl vedení na stranu Třince Adamský, když "ukličoval" Hunkese a překonal i Januse. Další drama odmítl čtvrtým gólem Chmielewski. Hosté bojovali, ale změnu skóre už nepřinesla ani šance Hübla a dvouminutová power play.

Hlasy trenérů po utkání:

Marek Zadina (Třinec): "Utkání rozhodla první třetina a Šimon Hrubec. Tahali jsme v ní vyloženě za kratší konec, Litvínov nás přestřílel asi 13:5. Nebýt Šimona, který podal fantastický výkon, mohla první třetina rozhodnout. Pak jsme si v kabině něco řekli, hra se zlepšila a začali jsme se dostávat do šancí. Pomohl nám po jejich vyrovnání také rychlý gól na 3:2. Bylo to těžké utkání. Litvínov hrál velmi dobře, možná si zasloužil odvézt i bod. Ale kolikrát jsme i my byli v zápase lepší a zůstali jsme bez bodu."

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Předvedli jsme daleko lepší výkon než včera v Olomouci. Lépe jsme bruslili, snažili jsme se držet na kotouči a napadat, což se nám dařilo. Utkání bylo z mého pohledu vyrovnané. Bohužel po gólu na 2:2, když to vypadalo, že bychom se mohli nadechnout, jsme v dalším střídání inkasovali, a to nás přibrzdilo. Vytvářeli jsme si v utkání dost šancí, měli jsme samostatný nájezd, ale ke konci utkání se nám nepovedlo rozehrát kotouč z obranného pásma, Třinec ho rychle zachytil a potrestal nás čtvrtým gólem. Snažili jsme se zápas ještě zdramatizovat ve hře bez brankáře, ale bez kýženého efektu."

20. kolo hokejové extraligy:

HC Oceláři Třinec - HC Verva Litvínov 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 13. Marcinko, 36. Marcinko (Hrňa), 49. Adamský (Roberts Bukarts, Roth), 54. Chmielewski (O. Kovařčík) - 29. Porseland (F. Lukeš), 49. Hunkes (Baránek, M. Hanzl). Rozhodčí: Kubičík, Šír - Gebauer, V. Hanzlík. Vyloučení: 1:2. Využití: 0:1. Diváci: 5017.

Sestavy:

Třinec: Hrubec - Roth, Krajíček, D. Musil, Galvinš, Matyáš, M. Doudera, Haman - M. Růžička, Marcinko, Hrňa - Svačina, Polanský, Adamský - Dravecký, Werek, Roberts Bukarts - O. Kovařčík, Cienciala, Chmielewski. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.

Litvínov: Janus - Porseland, Ščotka, Hunkes, Baránek, Romančík, Suchánek, L. Doudera - J. Petružálek, J. Mikúš, Válek - Myšák, V. Hübl, F. Lukeš - D. Tůma, M. Hanzl, Trávníček - Jurčík, Matoušek. Trenéři: Razým a Skuhrovec.