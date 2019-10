Třinec zdolal Lausanne a drží se v LM na postupové pozici

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinečtí hokejisté porazili v Lize mistrů doma Lausanne 2:1 v prodloužení a před posledním duelem na ledě svého dnešního soka se drží na postupové pozici ve skupině D. Zápas rozhodl v čase 63:29 útočník Matěj Stránský. Plzeň ve skupině B v souboji dvou jistých účastníků osmifinále prohrála v Zugu 2:5 a po první prohře v sezoně klesla za tým explzeňského centra Jana Kováře na druhé místo.

Úřadující český mistr Třinec přišel ve čtvrté minutě o obránce Galvinše, který po faulu kolenem opustil za pomoci spoluhráčů hrací plochu. Vzápětí byl vyloučen další hokejista Lausanne a Hrňa rychle využil 86 sekund trvající výhodu dvou mužů v poli. Oceláři mohli zvýšit, Chmielewského ale v závěru třetiny zastavila tyč.

Ve druhé třetině působili aktivnějším dojmem hráči Lausanne, kteří si připsali minulý týden cenný skalp Philadelphie v přípravě zámořského týmu na start sezony NHL v Praze. Kváča kryl lapačkou v největší šanci hostů sólo Betschymu, ale Gennaziho střelu od levého mantinelu neviděl a puk zapadl za cinkotu tyčky do branky.

Kváča ve 42. minutě zneškodnil pravým betonem trestné střílení Herrena. Udeřit mohlo na druhé straně, Chmielewski ale opět orazítkoval tyč. Třinec v závěru základní hrací doby vyvinul velký tlak, ale bez gólového efektu, a v úvodu prodloužení zahodil přesilovou hru. Oceláři přesto získali druhý bod díky teči Stránského.

"Jsem rád za výsledek. Dává nám šanci bojovat o postup ze základní skupiny. Měli jsme dobrý začátek, skórovali jsme v přesilovce. Potom, zejména v prvních patnácti minutách druhé třetiny jsme udělali hodně chyb a Lausanne vyrovnalo. Hrálo velmi dobře, ztížilo nám to, nedostávali jsme se do šancí," zhodnotil zápas trenér Ocelářů Václav Varaďa.

"Ve třetí třetině se hrál play off hokej, zodpovědně v obraně. Povedlo se nám dát gól a tím získat druhý bod. Mohlo to skončit i opačně, výborně nám ale zachytal Petr Kváča a kluci bojovali. Rozhodne se příští týden, kdo půjde dál," dodal Varaďa.

V sestavě Zugu nechyběl Kovář, který v minulé sezoně pomohl Plzni do semifinále Ligy mistrů i k bronzu v extralize. Indiáni naopak nechali doma odpočívat největší ofenzivní tahouny Milana Gulaše a Tomáše Mertla i brankáře Dominika Frodla.

Přesto vedli od 14. minuty po brance Petra Straky a v polovině utkání při Bachofnerově vyloučení zvýšil na 2:0 v přesilové hře obránce Čerešňák. Hned za 17 sekund překonal Koláře poprvé Thorell a zahájil obrat.

Ve 32. minutě při Vráblíkově vyloučení vyrovnal Simion a při Heřmanově pobytu na trestné lavici v čase 38:25 otočil stav Martschini. Patnáct sekund před koncem druhé části po Thorellově přihrávce zamířil do odkryté branky a druhým gólem v utkání zvýšil na 4:2. V závěrečném dějství ještě dovršil výsledek Langenegger.

"Na konci druhé třetiny nám Zug odskočil. Z nějakého důvodu jsme si to nechali utéct, musíme si na to podívat a rozebrat si chyby. Oni jsou kvalitní tým a dokázali to potrestat, tam se utkání zlomilo," uvedl na facebookovém účtu plzeňského klubu útočník Petr Straka, který při Gulašově absenci vedl tým jako kapitán.

Hokejová Liga mistrů - skupina B:

EV Zug - HC Škoda Plzeň 5:2 (0:1, 4:1, 1:0)

Branky: 30. Thorell (O. Lindberg, Schlumpf), 32. Simion (Martschini), 39. Martschini (Hofmann, R. Diaz), 40. Martschini (Thorell, O. Lindberg), 48. Langenegger (Leuenberger) - 14. P. Straka (Budík, Kodýtek), 30. Čerešňák (L. Kaňák, Indrák). Rozhodčí: Vikman, Stricker - Progin, Ambrosetti. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:1. Diváci: 4515.

Sestava Plzně: K. Kolář - L. Kaňák, Moravčík, Čerešňák, Budík, Vráblík, Pulpán, M. Houdek - Eberle, Kodýtek, P. Straka - V. Němec, Roman Vlach, Indrák - Pour, M. Heřman, Rob - Kolda, F. Přikryl, Kantner. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a Pejchar.

Tabulka:

1. Zug 5 4 0 1 0 21:9 13 2. Plzeň 5 2 2 0 1 22:15 10 3. Hämeenlinna 5 1 1 2 1 12:13 7 4. Rungsted 5 0 0 0 5 7:25 0

Skupina D:

HC Oceláři Třinec - HC Lausanne 2:1 v prodl. (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 7. Hrňa (M. Stránský, P. Vrána), 64. M. Stránský (P. Vrána, Krajíček) - 34. Genazzi (Ch. Bertschy, Vermin). Rozhodčí: Stano (SR), Hejduk - Gebauer, Lederer (všichni ČR). Vyloučení: 2:6. Využití: 1:0. Diváci: 3702.

Sestava Třince: Kváča - Roth, Gernát, D. Musil, Galviņš, Krajíček, M. Doudera, Zahradníček - M. Stránský, P. Vrána, Hrehorčák - Hrňa, Marcinko, Dravecký - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski - D. Kofroň, Hladonik, Adamský - Polanský. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.

Pelicans Lahti - Junosť Minsk 2:4.

Tabulka:

1. Lausanne 5 1 2 2 0 15:14 9 2. Třinec 5 2 1 0 2 14:9 8 3. Junosť Minsk 5 2 1 0 2 13:14 8 4. Lahti 5 1 0 2 2 13:18 5