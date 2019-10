Třinec zdolal Karlovy Vary v prodloužení, rozhodl Ondřej Kovařčík

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejisté Třince zvítězil v 8. kole extraligy nad Karlovými Vary 4:3 v prodloužení a udržel domácí neporazitelnost v této sezoně i v pátém utkání. Útočník Ocelářů Matěj Stránský dal dvě branky, kterými otočil stav z 1:2 na 3:2. Poté úřadující mistr nevyužil 110 sekund trvající přesilovou hru pěti proti třem a Karlovy Vary srovnaly v 55. minutě. Zápas rozhodl Ondřej Kovařčík v čase 64:07. Energie prohrála popáté za sebou.

Od úvodní minuty se hrál oboustranně útočný hokej, což se brzy promítlo i do skóre. Nejdříve se prosadili domácí, když Galvinš obkroužil branku a po jeho pasu střílel Marcinko do prázdné. Zanedlouho bylo vyrovnáno. Flek sice na Kváču bekhendovým blafákem nevyzrál, ale následně zblokoval Gernátovu rozehrávku na hůl Koblasy, který zamířil přesně z mezikruží.

Karlovy Vary otočily skóre v přesilové hře, kterou využily už po dvanácti sekundách. Pohlednou kombinaci na jeden dotek zakončoval do odkryté branky Šenkeřík. Třinec oplatil stejnou mincí. Početní výhodu přetavil v gól také bleskurychle, po vyhraném vhazování a čtyřech vteřinách se trefil do horního růžku Stránský. Moc nechybělo, aby vzápětí přidal třetí gól domácích Chmielewski, ale zblízka nepřekonal Bednáře.

Druhou třetinu poznamenala četná vyloučení, přesto šancí ubylo. Třinec nevyužil žádnou z pěti přesilových her, dokonce promarnil 110 sekund výhodu pěti proti třem. Šanci měl pouze Marcinko, zblízka ale minul.

Karlovy Vary byly v obou přesilových hrách nebezpečnější, ale agilní Flek dvakrát netrefil bránu a Šenkeřík po podobné souhře jako při druhém gólu hostí nechal vyniknout Kváču. Přesto se skóre měnilo. Když se zápas přehoupl do druhé poloviny, ukázal opět Stránský, jak tvrdou a přesnou má ránu.

Třinec si ve třetině až na pár zmatků v obraně dlouho hlídal vedení, které ztratil v 55. minutě v oslabení. Z levého kruhu přesně zamířil Stříteský. Prodloužení mohl odmítnout v poslední minutě Flek, ale jeho teč Kváča ukryl v chráničích.

Energie začala prodloužení 88 sekund dlouhou přesilovou hrou čtyři na tři, ale nic nevymyslela. Ani další průběh nenabídl žádné šance a zdálo se, že zápas směřuje k nájezdům. Bednář ale neudržel nahození Adamského a Ondřej Kovařčík z dorážky rozhodl.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Varaďa (Třinec): "Jsme rádi za finální výsledek, který se nerodil vůbec jednoduše. Hostující tým byl minimálně vyrovnaným soupeřem a odrazilo se to na skóre. Za svůj výkon si zasloužili u nás bodovat. Za zlomový moment považuju dlouhou přesilovku pět na tři, kde jsme mohli odskočit. Ve třetí třetině jsme si takticky hlídali výsledek, nepouštěli jsme je do vážnějších situací. Technický faul nás poslal do oslabení, z čehož Karlovy Vary využily parádní brankou. Celý zápas měly skvělé přesilové hry, měli jsme s nimi ohromné problémy. Ve finále jsme ubránili čtyři na tři a šťastným odrazem, možná i lacinějším gólem jsme získali další bodík. Vítězství proti velmi dobře bruslícímu soupeři si ceníme, hodně nám to ztížil."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Kdyby nám někdo před zápasem řekl, že získáme bod a budeme se do poslední chvíle tahat o výhru, tak bychom to brali. Vstoupili jsme do utkání dobře, ale po jedné zbytečné chybě jsme dostali branku. Zápas jsme otočili, nutili jsme soupeře k určitým chybám a hráli zhruba, co jsme chtěli. Inkasovali jsme na 2:2, ale ve druhé třetině jsme ubránili hrozně moc oslabení. Hráči, kteří tam byli, zaslouží velký respekt. Škoda, že jsme soupeře zas nechali zbytečně odskočit. V kabině jsme si řekli, že uděláme vše proto, abychom gól dali. To se povedlo. Škoda, že jsme neproměnili v závěru přesilovku čtyři na tři. Za neskutečnou bojovnost a obětavost, kterou naši hráči předvedli, a velmi kvalitní výkon jsme si mohli odvézt víc než bodík. Na druhou stranu musíme respektovat sílu soupeře a být pokorní. Každý bod je důležitý a z tohoto horkého ledu velmi cenný."

HC Oceláři Třinec - HC Energie Karlovy Vary 4:3 v prodl. (2:2, 1:0, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 7. Marcinko (Galvinš, Hrňa), 14. M. Stránský (Hrňa, Marcinko), 31. M. Stránský (Hrehorčák, D. Musil), 65. O. Kovařčík (Adamský) - 8. Koblasa (Flek), 10. Šenkeřík (Gríger, T. Rachůnek), 55. Stříteský (Šenkeřík, T. Rachůnek). Rozhodčí: Kubičík, Šír - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:2. Diváci: 4817.

Třinec: Kváča - Roth, Gernát, D. Musil, Galvinš, M. Doudera, Krajíček - M. Stránský, P. Vrána, Hrehorčák - Hrňa, Marcinko, Dravecký - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski - D. Květoň, Polanský, Adamský. Trenéři: Varaďa, M. Zadina, Raszka.

Karlovy Vary: J. Bednář - Stříteský, Šenkeřík, Plutnar, Graňák, Eminger, M. Rohan, Kubka - Flek, Gríger, T. Rachůnek - O. Beránek, Raška, T. Mikúš - Kohout, T. Knotek, Gorčík - Vondráček, Skuhravý, Koblasa. Trenéři: Pešout a Mariška.